В августе вышло крупное обновление игры Once Human, которое добавило новые функции, такие как "Захват животных" и "Выращивание животных". Эти функции позволяют игрокам создавать и содержать собственные фермы, на которых можно разводить различных животных, таких как кабаны, олени, волки и овцы. Фермы приносят игрокам различные выгоды, такие как получение меха, молока и мяса. Кроме того, на фермах можно разводить редких зверей, что дает дополнительные преимущества.

Еще одно важное обновление, которое ожидается в сентябре, добавит в игру новый PvP-сценарий под названием "Столкновение Призмы". В этом сценарии игрокам предстоит выбрать сторону Розетты или Майфлай и сражаться с лагерными аномалиями, чтобы получить энергию Призмы. Это обновление также добавит возможность оседлать "Живую плоскость" - колоссального зверя, парящего в небесах, что позволит игрокам принять участие в эксклюзивных испытаниях и получить особые награды.



На выставке Gamescom будет представлено особое подземелье, созданное специально для игры Once Human. Посетители смогут участвовать в этом подземелье и победители получат специальные подарки.



С момента выхода Once Human показала отличные результаты, достигнув пика в 230 000 одновременных игроков и заняв пятое место в чарте Steam по количеству игроков. Разработчики игры активно работают над добавлением нового контента, чтобы не дать аудитории скучать. Игра уделяет большое внимание многопользовательскому контенту.