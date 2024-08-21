Компания Teclab представила пользовательскую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER, которая оснащена новым графическим процессором AD102 «Ada» и более быстрой памятью G6X. Эта видеокарта была создана на базе модели GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF и получила индивидуальный дизайн с использованием кремния Ada и памяти GDDR6X. Карта имеет впечатляющую производительность и может конкурировать с LN2-разгоном RTX 4090.

Проект создания видеокарты начался еще во время презентации RTX 3090 Ti, когда Teclab приступила к модификации модели GALAX. Они изменили разводку печатной платы и внесли другие изменения, чтобы сделать ее более похожей на RTX 4090. Кроме того, Teclab вручную отобрала каждый модуль памяти, чтобы использовать самые качественные матрицы.

Для охлаждения карты использовался водоблок от модели GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab, с некоторыми изменениями. Карта оснащена двумя 360-мм радиаторами и водяным насосом. Даже при разгоне до 3 ГГц карта работает при температуре около 54-55 °C.

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В тесте бенчмарка Unigine Superposition 8K Teclab достигла разгонной частоты GPU до 3105 МГц и частоты памяти 12 900 МГц, что привело к скорости памяти 25,8 Гбит/с. В результате пользовательская NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER от Tecblab превзошла показатели LN2 RTX 4090 при использовании только водяного охлаждения. В сравнении со стоковым графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090, Teclab достигла 39% улучшения с разгоном и 16,5% улучшения без LOD-твиков.

Teclab планирует провести дополнительные испытания карты в будущем, включая бенчмарки LN2. Команда Teclab продолжает работать над впечатляющими пользовательскими проектами, и их новости стоит следить. Создание пользовательской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER является результатом множества часов моддинга, настройки и тестирования.