MSI подчеркивает преимущества памяти CAMM2 DDR5 для настольных ПК в своей презентации Insider Livestream.

MSI рассказала о преимуществах памяти CAMM2 DDR5 для настольных ПК, таких как более высокие скорости, меньшие задержки, меньшее энергопотребление и низкая стоимость.

CAMM2 - это новая платформа памяти, которая будет поддерживать двухканальный дизайн и сменные разъемы для удобного ремонта материнской платы.

За этим стандартом следуют такие компании, как MSI, ASUS и ASRock, которые уже представили свои первые материнские платы с поддержкой модулей CAMM2.

Преимущества модулей CAMM2 заключаются в том, что они имеют более короткие трассы, что повышает скорость и снижает задержки. Это происходит благодаря тому, что интерфейс CAMM2 напрямую подключен к модулям памяти, обеспечивая более высокую целостность сигнала и производительность.

Кроме того, материнские платы CAMM2 требуют меньшего количества сигнальных трасс, что снижает сложность и может привести к снижению стоимости для производителей.

Модули CAMM2 имеют меньшую печатную плату и требуют только одну интегральную схему управления питанием, в отличие от модулей SO-DIMM, которые имеют отдельную интегральную схему управления питанием для каждого модуля. Это уменьшает расход материалов и энергопотребление, а также позволяет использовать модули CAMM2 без радиаторов.

В отношении охлаждения, модули памяти CAMM2 DDR5 не перекрывают воздушный поток к процессору, так как лежат плоско. Это позволяет использовать более плоские радиаторы и обеспечивает хорошее охлаждение памяти.

Несколько компаний, таких как Bitspower, уже представили кастомные водоблоки для модулей CAMM2 DDR5, но крупные производители материнских плат, такие как MSI и ASUS, также предлагают свои радиаторы и дизайны для соответствующих плат.

Такие новые решения дизайна и охлаждения памяти CAMM2 DDR5 предоставят возможность пользователям выбирать соответствующую комплектацию для своих настольных ПК.



