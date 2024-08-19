Dragon Age: The Veilguard, следующая часть популярной фэнтезийной франшизы, получила официальную дату выхода - 31 октября. Компания EA также начала принимать предварительные заказы на игру, предлагая два варианта: стандартное издание и Deluxe Edition. Стоимость стандартного издания составляет $69,99 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X и $59,99 для ПК. В Deluxe Edition можно получить дополнительные косметические объекты, такие как комплекты брони и оружия для персонажа и его компаньонов. Кроме того, добавлены специальные издания с физическими предметами, цена которых составляет $150.

Игра Dragon Age: The Veilguard будет продолжать события предыдущей части и развивать историю примерно через 10 лет после нее. В игре игроки столкнутся с новыми вызовами и приключениями, а главным героем больше не будет Инквизитор, однако он будет присутствовать на протяжении всей игры. Ожидается, что разработчики BioWare представят новые возможности геймплея, интересные персонажи и захватывающий сюжет.

EA и BioWare также объявили о релизе нескольких новых видео и анонсировали различные мероприятия, посвященные игре. Например, в ближайшие недели будут опубликованы обзоры боевых действий и рассказы о ПК-версии игры. Кроме того, будут проведены специальные пресс-конференции и мероприятия, на которых разработчики поделятся дополнительной информацией о Dragon Age: The Veilguard.

Fan-сайт IGN также запланировал месячное освещение игры, в рамках которого будут представлены эксклюзивные материалы и интервью с разработчиками. Ожидается, что эта кампания поможет создать ожидание и увеличить интерес к игре у сообщества игроков.