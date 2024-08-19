Witchfire, новый проект от команды The Astronauts, будет доступен в Steam в режиме раннего доступа позже в этом году. Это RPG-шутер, который предлагает атмосферу темного фэнтези и множество космических ужасов. Игра уже доступна в Epic Games Store, а также получила обновление под названием "Плачущая башня", которое добавляет новую карту, врагов, лут и возможности.

Однако, производительность Witchfire не сильно улучшилась с помощью DLSS 3, и остались некоторые проблемы. В новом обновлении также появились новые уровни космического ужаса и новая карта рейда. Игроки теперь также могут использовать бонусы Arcana с "пророчествами" и "проклятиями", которые помогут или затруднят прохождение игры.

В Witchfire игроки берут на себя роль злобного охотника на ведьм, который выполняет последнюю миссию для спасения. Им предстоит сразиться с ведьмой и ее приспешниками, при этом использовать Арканы, которые могут помочь или усложнить борьбу. Игроки также смогут отправиться в экспедицию через различные биомы, отбиваясь от приспешников ведьмы и совершенствуя свой арсенал с помощью системы roguelike под названием Arcana. Они смогут создавать Прейеров - убийц-нежити, наделять их особым оружием, способностями и артефактами.

В настоящее время игра доступна в режиме раннего доступа в Epic Games Store, но пока не имеет даты выхода в Steam. Однако игроки могут оставить заявку, чтобы получить уведомление о релизе игры. Witchfire будет продолжать изменяться в течение периода раннего доступа, добавляя новые зоны, оружие и врагов для еще более хаотичного прохождения. Планируется, что игра выйдет в Steam Early Access в 4 квартале 2024 года.