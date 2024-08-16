Устройство оснащено графическим процессором Radeon 890M, который быстрее графического процессора Intel Arc 140V "Xe2".

Новый Pocket 4 "AI PC" предлагает высокую производительность в компактном форм-факторе и предназначен для геймеров и обычных пользователей ПК. Он оснащен APU AMD Ryzen AI 300 "Strix", 12-ядерным процессором Zen 5, графическим процессором Radeon 890M и до 64 ГБ памяти LPDDR5-7500. Устройство также поддерживает различные модули расширения, включая модуль управления KVM, модули 4G LTE SIM, модуль EIA RS-232 и модуль чтения карт microSD.

Дисплей Pocket 4 имеет диагональ 8,8 дюйма и разрешение 2560x1600 с частотой обновления до 144 Гц. Монитор имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает сенсорный ввод. Входы/выходы компьютера включают порт USB4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2, порт LAN 2,5GbE и другие.

GPD также предоставила результаты бенчмарков, сравнивающих производительность iGPU Radeon 890M с Intel Arc 140V "Xe2". В графических тестах Pocket 4 на чипе Radeon продемонстрировал на 6% более высокую производительность. Однако стоит отметить, что указанное значение TDP 45 Вт может быть неверным.

Аппаратное обеспечение AMD Ryzen AI 300 "Strix" на данный момент находится в дефиците, и доступ к нему ограничен. Точная цена и дата выхода GPD Pocket 4 пока неизвестны, но компания обещает предоставить больше информации в ближайшее время.

Pocket 4 отличается от типичных игровых портативных компьютеров и имеет QWERTY-клавиатуру с подсветкой, прецизионный тачпад и трехкнопочный коврик для мыши. Экран устройства может поворачиваться, разворачиваться на 180 градусов и складываться. Устройство также может использоваться в режиме планшета.