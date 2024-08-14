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ddr22
Процессоры Loongson следующего поколения смогут сравниться с чипами Intel 12-го и 13-го поколения
Процессоры будут иметь архитектуру LA864 с 8 ядрами, использующими гибридный дизайн BIG.little в конфигурации 4+4, и тактовую частоту 3 ГГц.

Китайская компания Loongson планирует выпустить восьмиядерные процессоры нового поколения 3B6600, которые, по словам председателя совета директоров компании Ху Вэйву, смогут конкурировать с чипами Intel 12-го и 13-го поколения среднего и высокого класса. Loongson сосредотачивается на внутреннем рынке Китая и нацеливается на выпуск продукта для этого рынка, оснащенного восемью ядрами и тактовой частотой 3 ГГц.

Начиная с модели 3A6000, Loongson продемонстрировала высокую производительность, превосходящую Intel 10-го поколения и AMD Zen 2. Процессор показал лучший в отрасли показатель IPC и даже сравнялся с Core i5-14600K при разгоне до 3 ГГц. Вэйву подтвердил, что Loongson активно разрабатывает следующее поколение процессоров, причем 3B6600 станет первым в серии.
Спецификации процессоров 3B6600 предполагают, что они будут оснащены архитектурой LA864, использовать локализованный технологический узел SIMC, иметь 8 ядер, использующих гибридный дизайн BIG.little в конфигурации 4+4, и тактовую частоту 3,0 ГГц. Производительность процессора улучшается за счет ядер BIG, которые позволяют повысить производительность более чем на 20% благодаря структурным оптимизациям. Кроме того, в чипе будет встроен интегрированный GPU LG200, обеспечивающий достойные графические возможности без необходимости в дискретном GPU.
Компания Loongson также планирует выпустить следующие модели процессоров 3A7000 и 3B7000 с аналогичной архитектурой ядра, но с более передовыми технологическими процессами и тактовой частотой до 3,5 ГГц. Эти чипы также будут обладать широкими возможностями ввода/вывода, включая PCIe4, USB3, HDMI, GMAC и другие.

Если компания Loongson сможет достичь заявленной производительности и конкурировать с чипами Intel последних поколений, это будет огромным достижением для китайских потребителей в области домашних компьютеров. Кроме того, Loongson продолжает разрабатывать серверные процессоры, включая 64-ядерные чипы, которые будут конкурировать с платформами Intel Ice Lake "Xeon".

#loongson
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Компания Loongson объявила о начале выпуска серверных процессоров нового поколения 3C6000
В Loongson заявили, что процессор 3C6000 имеет производительность на уровне Intel Xeon Silver 4314
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