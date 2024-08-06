Однако важно отметить, что эти улучшения касаются только режима balance_performance.

Процессоры Xeon Emerald Rapids компании Intel получили улучшение производительности на 32% и снижение энергопотребления на 18% благодаря новому патчу для Linux. Инженер Canonical Педро Энрике Коппер отправил патч под названием "Update Balance performance EPP for Emerald Rapids" на список рассылки ядра Linux. Этот патч внес небольшое изменение значения EPP (energy-performance_preference), что позволило увеличить производительность процессоров Intel Xeon Emerald Rapids и сохранить энергоэффективность.

Стандартное значение EPP для режима balance_performance равно 128. Однако в результате внутреннего исследования, проведенного Intel, было установлено, что значение EPP, равное 32, является более выгодным для повышения производительности и энергопотребления. Это привело к улучшениям, таким как ускорение на 32% в приложении POV-Ray, ускорение на 12% в OpenSSL и ускорение на 29% в сборке ядра Linux, с одновременным снижением энергопотребления.

Это изменение EPP применимо только для режима balance_performance и не будет влиять на пользователей, использующих режимы EPP для повышения производительности. Однако, установка значения EPP равного 32 способна существенно сэкономить энергию по сравнению со значением 128. Сопровождающий Linux PM Рафаэль Высоки планирует включить этот патч в ядро Linux 6.11 уже в ближайшие недели. Это означает, что системам, использующим процессоры Emerald Rapids, не придется ждать выпуска ядра Linux 6.12, который запланирован на сентябрь.



Серия процессоров Intel Emerald Rapids Xeon была представлена на рынке в декабре 2023 года, и это небольшое изменение кода помогло значительно улучшить их производительность. Однако важно отметить, что эти улучшения касаются только режима balance_performance, который является установленным по умолчанию значением EPP в Ubuntu Linux и других операционных системах на базе Linux.