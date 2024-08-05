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ddr22
Ampere представила процессор AmpereOne Aurora SOC с 512 ядрами
Ampere представила свой новый процессор AmpereOne Aurora SOC с 512 ядрами, обещающий 3-кратный рост производительности.

Компания Ampere представила свой новый процессор AmpereOne Aurora SOC, который обладает 512 ядрами и обещает 3-кратный рост производительности по сравнению с предыдущими моделями AmpereOne. Этот процессор обеспечивает мощные возможности для обучения искусственного интеллекта и обработки выводов. AmpereOne Aurora является флагманским чипом семейства AmpereOne, которое включает процессоры с 136 до 192 ядрами. Процессоры AmpereOne имеют кэш системного уровня 64 МБ и потребляют 400 Вт энергии. В следующем году планируется выпуск процессоров серии AmpereOne M с количеством ядер до 192 на 12-канальной платформе DDR5.

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AmpereOne Aurora отличается от предыдущих моделей AmpereOne, прежде всего, увеличением количества ядер втрое - до 512. Однако другие детали и изменения процессора пока не раскрыты. В официальном пресс-релизе компания упоминает новые функции и возможности для вычислений искусственного интеллекта, которые могут быть использованы для выводов и обучения различных рабочих нагрузок. Процессор имеет воздушное охлаждение и может быть развернут в существующих центрах обработки данных.

Одним из ключевых преимуществ AmpereOne Aurora является его совместимость с воздушным охлаждением, которая облегчает его использование в публичных облаках и предприятиях без необходимости в дополнительных системах охлаждения. Компания Ampere также утверждает, что этот новый процессор не только мощный, но и энергоэффективный, что делает его привлекательным вариантом для центров обработки данных. Ampere активно работает над ускорением и вычислениями на базе искусственного интеллекта, что позволяет им успешно конкурировать с чипами Intel и AMD высокого класса.

#ampere
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Ampere анонсировала процессор AmpereOne Aurora с 512 ядрами
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