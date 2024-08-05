Утечка информации об APU AMD Strix Halo для мобильных платформ раскрыла несколько интересных деталей о чипе.

AMD продолжает расширять свою линейку мобильных процессоров с графикой, и последней новинкой является APU Strix Halo. В новой утечке информации о Strix Halo раскрываются некоторые интересные подробности об этом чипе.

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Одной из ключевых особенностей Strix Halo является его огромный iGPU RDNA 3.5. Этот iGPU будет содержать до 40 вычислительных блоков и обеспечивать высокую производительность. По сравнению с предыдущей версией APU Strix Point, размеры iGPU значительно увеличились, достигнув 307 мм2. Это такой же размер, как и у дискретного GPU.

Общая площадь чипа Strix Halo составляет 475,31 мм2, что почти в два раза больше, чем у Strix Point. В таблице энергопотребления указано, что мощность каждого из двух Zen-ядер составляет 15 Вт, а мощность iGPU RDNA 3.5 и контроллеров ввода-вывода составляет 72 Вт. Всего, вместе с памятью, чип будет потреблять около 115 Вт.

APU Strix Halo будет поддерживать память типа LPDDR5x-8533 с объемом до 128 ГБ. Также упоминается наличие различных версий чипа с разной мощностью - от 55 Вт до 120 Вт. Эти версии будут оснащены различными объемами памяти.

Дизайн APU Strix Halo будет использоваться в модели планшета и ноутбука ROG Flow Z13 от ASUS. Этот дизайн будет иметь ряд тепловых улучшений, включая паровую камеру, два вентилятора с высокой скоростью вращения и хорошую вентиляцию. Благодаря этим улучшениям, APU AMD Strix Halo сможет работать на полной мощности 120 Вт в корпусе размером 13 дюймов.

Ожидается, что AMD представит APU Strix Halo вместе с другими продуктами на базе архитектуры Zen 5, такими как Fire Range и Krackan Point, в 2025 году. Эти продукты будут использоваться в различных мобильных устройствах, таких как ноутбуки, планшеты и мини-ПК.