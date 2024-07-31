Компания MAINGEAR представила новый игровой ноутбук премиум-класса ML-17, который оснащен процессором Core i9-14900HX и графическим процессором RTX 4090.

Компания MAINGEAR представила новый игровой ноутбук премиум-класса под названием ML-17. Этот ноутбук имеет размер 17 дюймов и отличается премиальным качеством сборки. Он оснащен процессором Intel Core i9-14900HX и графическим процессором Nvidia RTX 4090. Ноутбук имеет дисплей размером 17,3 дюйма с частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560x1440p, а также поддержку технологии G-Sync.

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Чтобы обеспечить высокую производительность и избежать перегрева, в ML-17 использовано передовое решение для охлаждения, которое включает 9 тепловых трубок, 4 вентиляционных отверстия и два вентилятора. Кроме того, ноутбук оснащен большой батареей емкостью 99 Вт-ч, что позволяет длительное время играть без подключения к зарядному устройству. Корпус ноутбука выполнен из прочного металла и имеет великолепный внешний вид. Также он оснащен полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой и большим тачпадом.

Ноутбук ML-17 также предлагает множество возможностей подключения, включая беспроводное подключение к интернету последнего поколения и порты с высокой пропускной способностью. Он имеет порт LAN 2,5GbE для проводного подключения и адаптер Wi-Fi 7 для беспроводного подключения. Также имеются порты USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, Thunderbolt 5, mini DP 1.4 и 3,5-мм разъем для подключения аудиоустройств.

В настоящее время ноутбук доступен в нескольких различных конфигурациях оперативной памяти и накопителей. Начальная цена составляет $3899 за версию с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 2 ТБ накопителя Gen4 NVMe SSD. Версия с 64 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ накопителя стоит от $4299. Пользователи также могут выбрать конфигурацию с 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и 3 накопителями по 4 ТБ каждый.