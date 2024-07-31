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Erying представила материнскую плату Polestar HM770 со встроенным процессором Intel Core i9-14900HX

Компания Erying представила новую материнскую плату MoTD в серии Polestar, которая оснащена процессорами Intel 14-го поколения HX
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Компания Erying представила новую материнскую плату MoTD в своей серии Polestar, которая теперь оснащена процессорами Intel 14-го поколения HX. Erying является известным производителем материнских плат и предлагает своим потребителям материнские платы MoDT (Mobile on Desktop), которые объединяют процессоры, предназначенные для мобильных устройств, с настольными материнскими платами. Новая материнская плата MoTD будет оснащена процессором Intel Core i9-14900HX, который имеет до 24 ядер. 

Новая материнская плата Polestar MoDT HX имеет несколько конфигураций, включая процессоры Intel Core i7-14650HX, Core i7-14700HX и Core i9-14900HX, работающие на чипсете H770M. Она будет оснащена 8+1+1 фазовым блоком питания и поддержкой четырех слотов DDR5 DIMM с скоростью до 5600+ MT/s. Материнская плата также будет иметь несколько интерфейсов M.2 для подключения устройств и паровую камеру для более эффективного охлаждения.
Плата также будет обладать различными опциями ввода/вывода, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и порты USB Type-A и Type-C. Она будет ориентирована на потребителей высокого класса и обеспечит серьезную производительность благодаря платформе Intel Raptor Lake Refresh. В то же время, цена новой материнской платы пока не раскрыта, но ожидается, что она будет выше, чем цена платы предыдущего поколения, которая составляет $366.
Материнские платы MoDT предлагают отличное сочетание производительности и стабильности. Хотя они не обновляемы, они идеально подходят для сборщиков компьютеров, которые хотят получить лучшую архитектуру процессоров Intel без проблем нестабильности. Компания Lenovo также представила свою серию 14-го поколения HX MoDT с более выгодными ценами и высокой производительностью, но с тем же ограничением по обновлению процессора. Покупателям следует помнить, что приобретая материнскую плату MoDT, они придерживаются выбранного процессора и при необходимости будут вынуждены менять всю плату для обновления процессора.

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