Крупнейшие европейские розничные сети сообщают о значительном росте возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений из-за проблем с нестабильностью.

Проблемы с нестабильностью процессоров Intel 14-го и 13-го поколений привели к значительному росту числа возвратов этих продуктов в крупнейших европейских розничных сетях. Пользователи и игровые студии, такие как Alderon Games, начали выступать против проблемы нестабильности, оказывая давление на Intel. Кроме того, розничные продавцы сообщают о серьезных последствиях этой проблемы, что свидетельствует о ее значимости. Один из ретейлеров отметил, что количество возвратов процессоров Intel 13-го поколения в четыре раза превышает число возвратов процессоров Intel 12-го поколения, а количество возвратов процессоров 14-го поколения в три раза превышает количество возвратов процессоров Alder Lake.

По данным французского СМИ Les Numeriques, эти цифры относятся только к возвратам через розничные продавцов, а не непосредственно через Intel, поэтому общее число возвратов, полученных Intel от потребителей, может быть намного больше. Интересно отметить, что процент возврата для некоторых следующих моделей процессоров Intel является самым высоким среди нескольких европейских ритейлеров. Таким образом, проблема нестабильности вызывает скептицизм, учитывая, что Intel отказывает в запросах на возврат продукции.



Причина нестабильности процессоров Intel 14-го и 13-го поколений, согласно заявлению компании, связана с повышенным напряжением. Однако некоторые эксперты утверждают, что проблема имеет более глубокие корни, и ее решение может быть сложным. Intel должна действовать быстро, поскольку выпуск настольных процессоров Arrow Lake-S уже не за горами. Если уровень недовольства потребителей останется таким же, как сейчас, это может вызвать проблемы для нового поколения Intel.