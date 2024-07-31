Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Европейские магазины отмечают 400% рост числа возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Крупнейшие европейские розничные сети сообщают о значительном росте возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений из-за проблем с нестабильностью.

Проблемы с нестабильностью процессоров Intel 14-го и 13-го поколений привели к значительному росту числа возвратов этих продуктов в крупнейших европейских розничных сетях. Пользователи и игровые студии, такие как Alderon Games, начали выступать против проблемы нестабильности, оказывая давление на Intel. Кроме того, розничные продавцы сообщают о серьезных последствиях этой проблемы, что свидетельствует о ее значимости. Один из ретейлеров отметил, что количество возвратов процессоров Intel 13-го поколения в четыре раза превышает число возвратов процессоров Intel 12-го поколения, а количество возвратов процессоров 14-го поколения в три раза превышает количество возвратов процессоров Alder Lake.
По данным французского СМИ Les Numeriques, эти цифры относятся только к возвратам через розничные продавцов, а не непосредственно через Intel, поэтому общее число возвратов, полученных Intel от потребителей, может быть намного больше. Интересно отметить, что процент возврата для некоторых следующих моделей процессоров Intel является самым высоким среди нескольких европейских ритейлеров. Таким образом, проблема нестабильности вызывает скептицизм, учитывая, что Intel отказывает в запросах на возврат продукции.


Причина нестабильности процессоров Intel 14-го и 13-го поколений, согласно заявлению компании, связана с повышенным напряжением. Однако некоторые эксперты утверждают, что проблема имеет более глубокие корни, и ее решение может быть сложным. Intel должна действовать быстро, поскольку выпуск настольных процессоров Arrow Lake-S уже не за горами. Если уровень недовольства потребителей останется таким же, как сейчас, это может вызвать проблемы для нового поколения Intel.

#intel
+
Написать комментарий (0)
Новый графический драйвер Intel поддерживает Stormgate и повышает быстродействие в нескольких играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
3
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
4
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
3
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
112
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
36

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
03:41
Ты на своем глухом хуторе совсем за новостями не следишь?
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
LazyCamel
03:35
Мне одному разница заголовка и содержимого статьи напомнило просто 100% мем про "Учёный изнасиловал журналиста"
Учёные научились влиять на разум мышей – проведен успешный эксперимент
Gamandril
03:34
На самом деле было бы занятно увидеть не совсем избитые сюжеты. Ну там попаданец попадает в другой мир, который похож на Землю, но у него есть хороший современный нож и он походив на секции единоборст...
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
Gamandril
03:33
Чтобы потом узнать что орки потому и тренируют только силу потому что им надо опыта больше других во много раз, плюс он теряется без практики, но можно прокачать разные ветки умений и вложить все в пр...
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
Dani Stavin
03:02
Молодцы Хиаоми. По мне, линейка Redmi note самая лучшая для пенсионеров и школьников.Всегда беру ее для них.Надежность и скромная цена при средней начинке.
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
eightylvl
02:36
> рейтинг: 1.0 из 5 Этому высеру даже единицы много. Жаль, что меньше не поставить.
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
eightylvl
02:28
Уже давно выпустили.
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
eightylvl
02:24
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
syberroma
02:24
Своё появление на людях пусть не допустит.
Глава МИД Германии призвала не допустить победы России на Украине
Windmark
02:22
А зачем ты за рубли продался , за гривны надо было .
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем