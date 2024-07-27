Китайская компания Loongson объявила о выпуске нового поколения серверных процессоров 3C6000, которые обеспечивают производительность, сравнимую с процессорами Intel Ice Lake.

Компания Loongson объявила о выпуске нового поколения серверных процессоров 3C6000, которые предлагают производительность, соответствующую или превосходящую процессоры Ice Lake компании Intel. Эти процессоры обеспечивают значительное увеличение IPC и производительности, а модель 3C6000 может иметь до 64 ядер. Loongson стала доминирующей силой на внутреннем рынке Китая, предоставляя отечественные решения как для потребительского, так и для серверного использования.

В следующем квартале Loongson выпустит серверный процессор "3C6000" с дизайном чиплета до 128 ядер. Он обещает обеспечить впечатляющий прирост производительности и сократить конкуренцию со стороны Intel. На конференции в Китае компания раскрыла подробности о процессоре 3C6000, отметив, что он завершил стадию разработки и готов к производству. Он основан на архитектуре ядра LA664, которая обеспечивает удвоение производительности по сравнению с предыдущим поколением процессоров 3C5000. Компания также работает над улучшением межсоединений Dragonchain для создания чипов с большим количеством ядер.

Серверный процессор Loongson 3C6000 имеет 16 ядер и поддерживает память DDR4-3200 и 64 дорожки PCIe Gen4. Компания также планирует выпустить более высокие конфигурации чипов, включая двухчиповые и четырехчиповые варианты. По производительности Loongson 3C6000 превосходит процессор Ice Lake Intel Xeon Silver 4314, а LS3D6000 предлагает высокую производительность по сравнению с Intel Xeon Gold 6338. Чипы Loongson 3C6000 становятся прямым конкурентом процессоров Xeon "Ice Lake" от Intel. Образцы 3C6000 показали прирост производительности почти на 100% по сравнению с 3C5000 в тестах SPEC CPU 2017, а 32-ядерный чип демонстрирует прирост в 62-110%.