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ddr22
После фиаско с перегревом iPhone 15 Pro, Apple планирует внести изменения в iPhone 16
Компания снова столкнулась с проблемой перегрева после запуска iPhone 15 Pro, что негативно сказалось на ее репутации.

Apple планирует внести изменения во внутренний дизайн iPhone 16, чтобы устранить проблемы с перегревом, после неудачного опыта с iPhone 15 Pro в прошлом году. Несмотря на то что iPhone 17 и складной iPhone привлекают больше внимания, Apple хочет, чтобы пользователи iPhone 16 не остались без внимания. Компания планирует использовать больший графитовый лист внутри корпуса iPhone 16, чтобы предотвратить перегрев устройства.
Проблемы с перегревом iPhone 15 Pro в прошлом году были вызваны ошибкой, а не дефектами или проблемами с аппаратным обеспечением. Но это негативно повлияло на репутацию компании, и Apple хочет избежать повторения таких проблем с новыми моделями.

Ожидается, что iPhone 16 будет выпущен в сентябре этого года. Версии Pro будут иметь более крупный корпус, а стандартные модели получат обновленную систему камер на задней панели. Кроме того, все модели будут иметь внутренние изменения в дизайне, чтобы лучше контролировать тепло. Apple стремится решить эту проблему до ее появления на рынке.


#iphone 16
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