The Witcher 4, также известный как проект «Polaris», станет первой частью серии, которая будет работать на движке Unreal Engine 5. Хотя многие фанаты были разочарованы этим фактом из-за известных проблем с заиканием движка, этот шаг может привести к некоторым улучшениям, которые пойдут на пользу всем играм на этом движке.



По мнению технических экспертов из Digital Foundry, если и есть команда разработчиков, которая может решить проблемы с заиканием движка, то это CD Projekt Red. Кроме того, команда прекрасно осведомлена о них, о чем свидетельствует фотография, которой поделился Алекс Батталья, сделанная во время презентации Unreal Fest компанией CD Projekt Red. Поэтому можно не сомневаться, что разработчики приложат все усилия, чтобы решить проблемы, и, скорее всего, то, что им удастся придумать, будет интегрировано в движок, улучшив тем самым каждую игру на Unreal Engine 5





О The Witcher 4 «Polaris» на данный момент известно очень мало, кроме того, что эта игра находится на самом продвинутом этапе разработки в CDPR, и что она ознаменует начало новой саги. Геральт из Ривии, однако, когда-нибудь вернется на наши экраны, поскольку ремейк первой части серии также находится в разработке. Об этом ремейке также мало что известно, но, по слухам, в нем будут устранены устаревшие и неудачные детали оригинала.