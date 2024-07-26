Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

The Witcher 4 «Polaris» может решить проблемы с заиканием во всех играх на движке Unreal Engine 5

Команда разработчиков CD Projekt Red, по мнению экспертов, может успешно решить проблемы с заиканием, и они уже осведомлены о них.
[ ] для раздела Блоги
+
+

The Witcher 4, также известный как проект «Polaris», станет первой частью серии, которая будет работать на движке Unreal Engine 5. Хотя многие фанаты были разочарованы этим фактом из-за известных проблем с заиканием движка, этот шаг может привести к некоторым улучшениям, которые пойдут на пользу всем играм на этом движке.


По мнению технических экспертов из Digital Foundry, если и есть команда разработчиков, которая может решить проблемы с заиканием движка, то это CD Projekt Red. Кроме того, команда прекрасно осведомлена о них, о чем свидетельствует фотография, которой поделился Алекс Батталья, сделанная во время презентации Unreal Fest компанией CD Projekt Red. Поэтому можно не сомневаться, что разработчики приложат все усилия, чтобы решить проблемы, и, скорее всего, то, что им удастся придумать, будет интегрировано в движок, улучшив тем самым каждую игру на Unreal Engine 5

О The Witcher 4 «Polaris» на данный момент известно очень мало, кроме того, что эта игра находится на самом продвинутом этапе разработки в CDPR, и что она ознаменует начало новой саги. Геральт из Ривии, однако, когда-нибудь вернется на наши экраны, поскольку ремейк первой части серии также находится в разработке. Об этом ремейке также мало что известно, но, по слухам, в нем будут устранены устаревшие и неудачные детали оригинала.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the witcher 4 «polaris»
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
14
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликованы первые изображения пользовательского интерфейса камеры One UI 7
3
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
5
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
1
Инсайдеры назвали 113 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат новую HyperOS 2.0
+
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
3
iPhone 17 «Slim» станет самым дорогим телефоном Apple
2
WhatsApp обновлен новыми функциями искусственного интеллекта
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
3
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
17
Обновление Windows 10 и 11 приводит к ошибке с Bitlocker после перезагрузки — как решить проблему
+
Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro могут стать лучшими камерофонами на Dimensity 9400
+
США готовы поддержать вступление Молдавии в НАТО
1
Астраханское предприятие «Стройлидерплюс» получит 40 млн рублей на создание производства комплектующих для судостроения
+
Take-Two Interactive выразила обеспокоенность по поводу негативных рецензий на грядущую GTA 6
1
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Infinix представит смартфон Note 40X 5 августа
+
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Первый сезон сериала «Severance» стал самым дорогим в истории с ценой в $20 млн. за эпизод
2
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
1

Популярные статьи

История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
8
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
1
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
15 лайфхаков для PlayStation 5
6
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
21
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
25

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
04:38
Не-не-не, харьковское наступление случилось не потому, что вам какое-то там вооружение не давали - а потому, что вы бесконечно Белгород обстреливали. ВРУ - вот как оно есть, вру и не краснею
Украинское правительство начало осознавать необходимость ухода от западных поставок
Gamandril
04:35
Ты кажется не в курсе, но вот у человека вариант карты жрет около 400-420 ватт выдавая порядка 40 с небольшим кадров при вольтаже почти ровном 0,9 вольт, то есть тут оба варианта разогнаны - первый бо...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
REY_B_
04:18
А чего они тогда текстур и моделей не докладывают? Чтобы игры на максималках нагружали память по полной на той же 4090Ти! Моды же можно поставить, почему этого не делают разрабы?
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
REY_B_
04:16
А ничего, что погоня за лучами опустила графоний в играх ниже плинтуса? Взять те же бывшие эксклюзивы от Сони. Прекрасная же графика! Хоть древняя и без лучей! Киберпанк унылое мыло, по сравнению с Хо...
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
nukemall
04:13
Японские полнометражные 3Д мультики как начались с Final Fantasy, так и пошло - глюки, духи, атсрал, "глубокий смысл" и вот это всё. Казалось бы, куда такое можно впихнуть в истории про борьбу космоде...
История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
REY_B_
04:12
Да как бы претензий к многочиплетке по надёжности давно нет никаких. Технология уже отлично отработана.
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
REY_B_
04:08
А если я запущу Скайрим Нолвус Ультра на максималках, то 4080S умрёт. Т.к. там потребление видеопамяти доходить до 18ГБ. - Каждому своё! Если же Вам надо получить от RT ВСЁ, в течении пары лет, то бер...
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
NightXO
04:00
Версия с экраном на 13 дюймов нужна
Планшеты Xiaomi Pad 7 получат OLED-дисплей и чип Snapdragon 8 Gen 3
REY_B_
04:00
Озвезденеть, сколько развелось дебилов, верящих что можно заработать на сыре из мышеловки!
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
nukemall
03:59
2С7(Пион/Малка) обычным снарядом стреляет на 37км, PzH-2000 - на 33, при этом 2С7 всех модификаций у ВС РФ больше, чем было выпущено PzH-2000. Привет дурачкам, рассказывающим про "сверхдальнобойные пу...
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем