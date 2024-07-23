Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Warframe: 1999 выйдет этой зимой и получит систему романтических отношений
Игра начнется с выхода квеста-пролога под названием The Lotus Eaters и включает в себя обновление Sevagoth Prime

Компания Digital Extremes представила игру Warframe: 1999 в преддверии конвент-шоу TennoCon 2024. Игра будет содержать квест-пролог под названием The Lotus Eaters, который будет являться микроисторией, ставшей основой для Warframe: 1999. В игре будет добавлена новая система романтики, позволяющая игрокам обмениваться электронными сообщениями с членами команды Hex и, при выполнении определенных условий, получать новогодний поцелуй.

реклама

В новом обновлении игры, разработчики добавят новый Warframe, улучшения качества жизни, переделку Калибана и свободный доступ к базе Калибан. Также будет добавлен новый пользовательский интерфейс, который позволит выбирать любимые предметы. Осеннее обновление также включит новые Инкарноны и обновление Companions 2.0 Part 2.

В геймплейном ролике представлен командир отряда Hex, Артур Найтингейл, и его команда, которые объединяются в альтернативной версии Земли, чтобы сразиться с Энтрати. Артур отправляется в путь на своем мотоцикле Atomicyle, который обладает аркадным стилем вождения и может выполнять трюки. В конце концов, он сражается с боссом на танке.

В игре также появятся новые скины Gemini для протофреймов и базовых варфреймов, а голосовой состав команды Hex будет состоять из известных актеров и актрис.

Кроме того, студия работает над аниме-короткометражкой Warframe: 1999, которая выйдет в этом году.


#warframe: 1999
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
6
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
6
Xiaomi представляет беспроводные наушники Buds 5
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
10
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
44
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
41
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
22
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Gamandril
04:41
Как будешь готов купить мне топовых проектов так сразу готов буду сделать лучшие тесты. По аватару что-ли, там еще ведьмака мне купи, балдурс гейт еще не забудь, и гонки там разные, короче тысяч 100 х...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Gamandril
04:39
Ну, не все играют в старфилд. Если бы ты еще осилил просмотр видео в данной теме с конфигурацией оборудования и ключей запуска все могло бы быть намного лучше полагаю. Есть конечно проекты в которых д...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Gamandril
04:35
Ты не поверишь, но кажется он и правда в них играет. Выбор не принципиален, главное чтобы это все было не с торрентов скачано. А подобные запросы толкают делать неправильные вещи.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
nukemall
04:33
Вот дура, подобного песка и в России полно, и всем пофигу если через аэропорты не возить.
Радиоактивный песок для косметики - опасный груз задержан в аэропорту Внуково
Gamandril
04:07
Я всего на пару игр натыкался которые не запускаются. Это PUBG и Once Human. Остальные в основном работают. Видишь ли игр много и без них линуксоиды не останутся как ни крути. Подумаешь кто-то самозаб...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Евгений Шрайнер
04:06
Ну да ну да и с чего бы это низкая рождаемость ещё упала, а смертность выросла.......
Дмитрий Белоусов совместно с другими учеными ЦМАКП предложил новые меры поддержки рождаемости
Фауст Гете
04:05
Тебя задело что ли? Малолетние идиоты.
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
Hiryko Kagetane
03:58
Мыло там в целом если на низком разрешении играть будет,у амд есть фср он менее мыльный но на высоком разрешении в принципе разницы нет если ты не под лупой рассматриваешь,взял себе ртик 4080 для форм...
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Dark_Cloud
03:47
Хотели раздробить Россию - по итогу разваливаются сами колесо сансары проворачивается, хотя и медленно страна, отжавшая территорию у индейцев, вообще должна держать варежку захлопнутой по поводу закон...
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
AggroShkolyar
03:41
Это че? Минималки с длсс?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем