Игра начнется с выхода квеста-пролога под названием The Lotus Eaters и включает в себя обновление Sevagoth Prime

Компания Digital Extremes представила игру Warframe: 1999 в преддверии конвент-шоу TennoCon 2024. Игра будет содержать квест-пролог под названием The Lotus Eaters, который будет являться микроисторией, ставшей основой для Warframe: 1999. В игре будет добавлена новая система романтики, позволяющая игрокам обмениваться электронными сообщениями с членами команды Hex и, при выполнении определенных условий, получать новогодний поцелуй.

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В новом обновлении игры, разработчики добавят новый Warframe, улучшения качества жизни, переделку Калибана и свободный доступ к базе Калибан. Также будет добавлен новый пользовательский интерфейс, который позволит выбирать любимые предметы. Осеннее обновление также включит новые Инкарноны и обновление Companions 2.0 Part 2.

В геймплейном ролике представлен командир отряда Hex, Артур Найтингейл, и его команда, которые объединяются в альтернативной версии Земли, чтобы сразиться с Энтрати. Артур отправляется в путь на своем мотоцикле Atomicyle, который обладает аркадным стилем вождения и может выполнять трюки. В конце концов, он сражается с боссом на танке.

В игре также появятся новые скины Gemini для протофреймов и базовых варфреймов, а голосовой состав команды Hex будет состоять из известных актеров и актрис.

Кроме того, студия работает над аниме-короткометражкой Warframe: 1999, которая выйдет в этом году.



