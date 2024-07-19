Ryzen 9 9950X от AMD, самый быстрый процессор Zen 5 для настольных ПК, был протестирован в Cinebench и сравнялся с топовым чипом Intel 14900KS при мощности всего 160 Вт. Последние бенчмарки 16-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9950X для настольных ПК Zen 5 были опубликованы участником форума Anandtech, Igor_kavinski, который ранее продемонстрировал весь потенциал масштабирования производительности флагмана в Blender при различных значениях TDP. В качестве бенчмарка для последних тестов был выбран Cinebench R23, и результаты получились просто потрясающими.

Результаты Игоря получены из источника, в котором используется ES (Engineering Sample) версия процессора AMD Ryzen 9 9950X, который имеет более низкие тактовые частоты, но был вручную настроен (PBO+CO) и протестирован на различных целевых PPT. Для тестирования использовалась стоковая память DDR5 4800 MT/s, а также пользовательское водяное охлаждение, которое кажется довольно мощным, учитывая, что оно может поддерживать температуру чипа на уровне 60C даже при 230 Вт PPT.

AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 Desktop CPU справляется с 7950X3D при 120 Вт и может сравниться с Core i9-14900KS с TDP 160 Вт. Результат по сравнению с i9-14900KS выделяется тем, что последний был протестирован в экстремальном профиле, который может выдавать более 300 Вт мощности, почти вдвое больше, чем 160-ваттный PPT, и это даже не розничный чип. При PPT 200 Вт 9950X находится на 5 % впереди, а при PPT 230 Вт чип Zen 5 находится на 8 % впереди (и он все равно будет менее энергоемким, чем i9). Что касается инженерного образца, то результат 170 Вт из официальных тестов AMD Ryzen 9 9950X совпадает с результатом 160 Вт, оптимизированным PBO+CO. Чип с 160-ваттным ES немного опережает его благодаря дополнительным настройкам, но это должно дать вам ориентир для сравнения.