Британская компания Spectral Compute представила инструментарий SCALE, который позволяет использовать NVIDIA CUDA на графических процессорах AMD.

Британская компания Spectral Compute представила набор инструментов под названием SCALE, который позволяет использовать NVIDIA CUDA напрямую на графических процессорах AMD. Это означает, что теперь разработчики смогут использовать функциональность CUDA на графических процессорах AMD без необходимости переносить код. Ранее уже появлялись проекты, позволяющие библиотекам CUDA работать с платформой ROCm от AMD, но SCALE является новым продуктом, предлагающим решение этой проблемы. Генеральный директор Spectral Compute, Майкл Сондергаард, считает, что GPU должны иметь среду с открытым исходным кодом, а различные платформы должны быть совместимы между собой. SCALE использует двоичные файлы при компиляции кода CUDA для GPU не-NVIDIA, что позволяет устранить разрыв в совместимости.

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SCALE разрабатывался семь лет и отличается от проектов, основанных на коде NVIDIA, своей адаптируемостью к различным платформам, включая графические процессоры AMD RDNA. Он позволяет разработчикам работать с одной версией кодовой базы, так как совместим с исходным кодом CUDA, не требуя перехода на другие языки программирования. Несмотря на то, что SCALE не является открытым исходным кодом, он доступен через лицензию на свободное программное обеспечение.

Spectral Compute утверждает, что протестировала SCALE на различных приложениях с использованием графических процессоров AMD RDNA 3 и RDNA 2. Они внедрили его в программы, такие как Blender, Llama-cpp, XGboost, FAISS, GOMC, STDGPU, Hashcat и NVIDIA Thrust. Это означает, что пользователи AMD теперь смогут использовать CUDA для создания высокопроизводительных гибридных моделей.

Однако NVIDIA неодобрительно относится к ресурсам, которые позволяют запускать CUDA на графических процессорах других производителей. Компания ранее предупредила о запрете использования платформ, подобных SCALE, в своих условиях использования. CUDA имеет важное значение для доминирования NVIDIA на рынке искусственного интеллекта, поэтому компания не будет с легкостью отпускать свой эксклюзивный статус.