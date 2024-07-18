Пользователи не спешат покупать ноутбуки на Snapdragon X от компании Qualcomm.

Процессоры Snapdragon X от компании Qualcomm не получают должного распространения на рынке ноутбуков. Поскольку фактическое внедрение этих процессоров оказалось неоднозначным, их производительность тоже вызывает сомнения. В ходе анонса процессоров, генеральный директор Qualcomm предсказал, что процессоры на базе ARM займут большую часть рынка ПК с Windows и достигнут 50% за пять лет, но данные PassMark выявили, что доля процессоров Snapdragon X составляет всего 0,3%, в то время как доля процессоров x86 составляет 99,7%. Таким образом, архитектура ARM пока не смогла соперничать с монополией x86 на рынке.

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Одной из причин низкой представленности процессоров Snapdragon X на рынке является то, что они ограничены ноутбуками высшего уровня, прошедшими сертификацию Microsoft Copilot+. Хотя эти ноутбуки достаточно производительны, их высокая цена ограничивает количество потребителей, заинтересованных в их приобретении. Кроме того, процессоры Snapdragon X Elite появились на рынке недавно, в отличие от процессоров x86, что оказывает влияние на результаты тестирования.

Несмотря на эти ограничения, особенно применительно к ноутбукам среднего уровня, ARM-варианты все же не могут считаться провалом. Грядущие процессоры Ryzen AI 300 от AMD и Lunar Lake от Intel смогут предложить значительный рост производительности по сравнению с предыдущими поколениями, а также представлять серьезную угрозу для процессоров Snapdragon X. Тем не менее, новые процессоры Snapdragon также будут сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны NVIDIA, которая также войдет в гонку за ПК с искусственным интеллектом.