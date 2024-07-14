Alderon Games утверждает, что в ходе тестирования они столкнулись с отказом абсолютно всех своих процессоров Intel и что процессоры Intel ухудшаются со временем

Проблемы с нестабильностью процессоров Intel 14-го и 13-го поколения стали досаждать разработчикам игр, о чем сообщила команда Alderon Games, которая столкнулась с проблемами при использовании этих чипов. У Intel с недавних пор не все гладко с их основными процессорами 14-го и 13-го поколения на рынке.

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Intel теперь отклоняет запросы на возврат процессоров, даже если они соответствуют условиям и положениям, что не лучшим образом сказывается на репутации компании. Ко всему прочему, процессоры Intel теперь склонны к ошибкам в играх и различным сбоям по сравнению с конкурентами, такими как AMD, что не только поставит под угрозу долю компании на рынке, но и может поставить под сомнение будущие выпуски, такие как серия Arrow Lake-S.

Еще один всплывший инцидент - раскрытие информации о проблемах Intel с Alderon Games, студией, ответственной за многопользовательскую игру о выживании динозавров Path of Titans. Основатель студии, Мэтью Касселлс, утверждает, что, несмотря на внедрение всех исправлений, рекомендованных Intel, проблема сохраняется. Интересно, что Alderon Games утверждает, что в ходе тестирования они столкнулись со 100-процентным числом отказов и что процессоры Intel ухудшаются со временем, что значительно снижает производительность.

Чтобы смягчить проблему, Alderon Games решила полностью перейти на AMD для своих серверов, на которых, по их словам, происходит в 100 раз меньше сбоев. Это не очень хорошая новость для Intel; поскольку проблема теперь распространяется и на профессиональный сектор рынка, Team Blue необходимо срочно найти решение. Кроме того, Alderon Games советует своим пользователям не покупать процессоры Intel 14-го и 13-го поколений. Чтобы оповестить пользователей о проблеме, они решили включить внутриигровые уведомления для широкой аудитории.