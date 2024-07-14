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ddr22
Встроенная графика Arc 140V Xe2 в процессоре Intel Core Ultra 7 258V на уровне AMD Radeon 780M
Процессор Intel Core Ultra 7 258V "Lunar Lake" был протестирован в тесте Geekbench Vulkan

Ранние тесты процессора Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake сообщили о его интегрированной графической карте (iGPU) Arc 140V Xe2 с производительностью, сравнимой с GTX 1650. В тесте производительности Geekbench 6 Vulkan, который проводился на эталонной платформе Intel для чипов LNL-M, были получены первые бенчмарки процессора. Спецификации показывают, что Intel Core Ultra 7 258V имеет 8 ядер, 8 потоков, тактовую частоту до 4,8 ГГц, 12 МБ L3-кэша, интегрированную iGPU Arc 140V с тактовой частотой 1,95 ГГц и TDP от 17 Вт до 30 Вт. Максимальная производительность чипа составляет 47 TOPS от NPU (нейросетевой процессор) и 64 TOPS от GPU.

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Графическая архитектура Xe2, на которой основана iGPU Arc 140V, представляет собой значительный прогресс для разработчиков и обещает 50% повышение производительности и новые функции, включая лучшую трассировку лучей. В Geekbench 6 Vulkan iGPU Arc 140V набрал 31 560 баллов, что сравнимо с AMD Radeon 780M iGPU, основанной на архитектуре RDNA 3. Поэтому процессоры Intel Lunar Lake будут конкурировать с более новыми APU Ryzen AI 300 Strix Point, которые также используют графическую архитектуру RDNA 3.5 и обещают более высокую производительность за счет улучшений в архитектуре и увеличения числа вычислительных блоков.

Хотя тесты Geekbench были проведены на инженерном образце с питанием в режиме Balanced, ожидается, что окончательные розничные образцы будут иметь еще более высокую производительность после доработок драйверов. Это важная демонстрация графической архитектуры Xe2 на тонких и легких платформах и нам будет интересно увидеть, что Intel предложит в линейке дискретных графических карт Arc в семействе Battlemage. Ожидается, что процессоры Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake будут выпущены в сентябре.

#intel core ultra 7 258v
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