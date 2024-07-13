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ddr22
Астронавты НАСА поделились своим мнением о космическом корабле Starliner
Они отметили, что Starliner может вернуться на Землю в любое время

Астронавты НАСА, Буч Уилмор и Суни Уильямс, поделились своим мнением о космическом корабле Starliner компании Boeing после продления их миссии на Международной космической станции (МКС). Оба астронавта похвалили работу Starliner, отметив, что корабль может вернуться на Землю в любое время. Во время полета к МКС, Starliner показал отличную управляемость и точность. Однако, после возникновения проблем с двигателями, экипажу пришлось управлять кораблем вручную. Несмотря на это, производительность Starliner осталась впечатляющей. После стыковки со станцией, экипаж тренировался использовать Starliner в качестве безопасного убежища. Проведенные испытания подтвердили пригодность корабля для размещения четырех человек.

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НАСА и Boeing в настоящее время тестируют двигатели Starliner на Земле, чтобы выяснить, какие неисправности возникли при подлете корабля к МКС. Starliner может вернуться на Землю до запуска Crew 9 компании SpaceX, но точные сроки будут определены после завершения наземных испытаний.

Представитель компании Boeing сообщил, что выявленные аномалии в работе корабля устраняются и работы должны быть закончены к концу следующей недели. Наземные тесты позволяют предположить, что возвращение Starliner может произойти к концу июля.

Основным фактором для определения точных сроков возвращения является предстоящая пересменка экипажа 8 и экипажа 9, которая запланирована на середину августа. В случае необходимости, Starliner может вернуться на Землю в экстренной ситуации, и НАСА проведет стандартную проверку перед выполнением такой миссии.

#starliner
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Boeing и НАСА не спешат возвращать астронавтов Starliner с космической станции
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
Астронавты НАСА «абсолютно уверены», что космический корабль Starliner успешно доставит их домой
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