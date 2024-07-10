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ddr22
AMD обогнала Intel по узнаваемости бренда, NVIDIA заняла 6 место с большим ростом стоимости бренда
Согласно отчету Kantar BrandZ, AMD обогнала Intel по узнаваемости бренда, а NVIDIA показала самый большой рост в стоимости бренда

По данным отчета Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands for 2024, компания AMD обогнала Intel по узнаваемости бренда. Это помогло AMD в борьбе с Intel и в освоении профессиональных секторов. Ускорители искусственного интеллекта Instinct от AMD были популярнее, чем серия Gaudi от Intel.
Компания AMD также предложила новые продукты, ориентированные на искусственный интеллект, такие как APU Strix Point, которые получили широкое распространение на рынке. Это позволило AMD опередить Intel по общей ценности бренда, по мнению Kantar.Отчет Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands ранжирует бренды по комбинации факторов, включая настроения потребителей и финансовые показатели. В категории "Платформы бизнес-технологий и сервисов" AMD заняла достойное место и достигла стоимости бренда в $51,86 миллиона.
Стоимость бренда AMD выросла на 53%, в то время как стоимость бренда Intel выросла на 23% с 2023 года. AMD включена в список 10 компаний, показавших самый большой рост, вместе с NVIDIA, Instagram и Facebook. NVIDIA заняла 6-е место по росту стоимости бренда, что свидетельствует о ее доминирующем положении в мире технологий.
Хотя отчет BrandZ Most Valuable Global Brands не является точным отражением реальной ситуации на рынке, он показывает, что борьба между AMD и Intel очень напряженная. На данный момент AMD имеет небольшое превосходство перед Intel, благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта. Однако данные цифры могут измениться после выпуска новой платформы Intel, такой как Lunar Lake. Но пока можно с уверенностью сказать, что AMD выиграла гонку за ценность бренда у Intel.

#amd
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