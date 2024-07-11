Ryzen 9 9900X имеет частоту 4,4 ГГц (с возможностью повышения до 5,6 ГГц) и TDP 120 Вт

12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9900X, представленный для настольных ПК, был протестирован в Geekbench и продемонстрировал выдающуюся производительность по сравнению с процессорами Intel 14-го поколения. Этот процессор имеет 12 ядер и 24 потока, базовая частота составляет 4,4 ГГц, а повышенная - до 5,6 ГГц. Он также обладает 76 МБ кэш-памяти и имеет значительно ниже тепловыделение (TDP) в сравнении с предыдущими моделями Ryzen. В Geekbench 6 тестах процессор Ryzen 9 9900X набрал 3401 балл в одноядерном и 19 756 баллов в многоядерном режиме, что превосходит результаты самых мощных процессоров Intel Core i9-14900KS и Core i9-14900K. При сравнении с предыдущим поколением Ryzen 9 7900X, процессор Ryzen 9 9900X показал прирост производительности на 16% в одноядерном и 11% в многоядерном режиме.

реклама

Тестирование процессоров Intel Core i9 проводилось с предварительными настройками, которые снижают производительность чипов для обеспечения большей стабильности. Поэтому итоговые показатели могут быть ниже. Тем не менее, результаты показанного тестирования демонстрируют значительное превосходство процессоров Zen 5 от AMD в одноядерной производительности. Geekbench считается одним из лучших сценариев для повышения инструкций на такт (IPC) Zen 5, где производительность улучшается на 19% по сравнению с предыдущими поколениями.

Ожидается, что настольные процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5, включая модель Ryzen 9 9900X, будут доступны в конце этого месяца на AM5 платформе. Важно отметить, что Geekbench является только одним из синтетических бенчмарков, и необходимо провести более комплексное тестирование для оценки общей производительности этих процессоров.