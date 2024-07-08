Разработчики игры, шведская команда Coffee Stain, также известная по франшизе Goat Simulator.

В игре Satisfactory, которая является первоначально доступной в Epic Games Store, наконец-то установлена дата релиза версии 1.0. Разработчики игры, шведская команда Coffee Stain, также известная по франшизе Goat Simulator, объявили, что игра будет выпущена на ПК 10 сентября. В стартовой версии игры будут внесены несколько ключевых изменений, включая изменения в режимах использования ресурсов на карте мира.

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В Satisfactory 1.0 проведено значительное сокращение узлов в Северном лесу, чтобы стимулировать экспансию и продвижение игроков на более поздних этапах игры. Узлы ресурсов, такие как катерий, сера и кварц, были разбросаны по всей карте, чтобы создать более равномерное распределение. Кроме того, на карте были размещены узлы железа, меди и известняка, а также водные гейзеры, для обеспечения доступа к основным ресурсам в любой точке мира.

В Satisfactory 1.0 также были внесены изменения в стоимость рецептов, чтобы обеспечить более плавный переход между этапами и уровнями игры. Требования стали более мягкими, например, программируемые сплиттеры теперь используют ограничители ИИ, а геотермальные генераторы - высокоскоростные коннекторы.

Разработчики также улучшили оптимизацию игры, особенно в плане заикания и требований к памяти. Игра обновлена до версии 5.3 движка Epic и оптимизирована в области VRAM, NVIDIA DLSS/ AMD FSR, рендеринга теней, потоковой передачи уровней и актеров в мире. Кроме того, машины больше не уничтожают листву при проезде через нее, что значительно снижает нагрузку на вычислительные мощности и придает игре более реалистичный вид. В Satisfactory 1.0 выделенные серверы больше не будут считаться экспериментальными, и в них будут исправлены множество ошибок.