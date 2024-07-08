Бывший сотрудник AMD раскрыл детали о том, как компания почти купила NVIDIA в 2000-х годах.

Генеральный директор компании NVIDIA, Дженсен Хуанг, был близок к продаже своей компании AMD в 2000-х годах, сообщил бывший сотрудник AMD. В то время рынок персональных компьютеров был в зените, и AMD была главным конкурентом Intel.

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В то время AMD также стремилась развиваться и приобрела производителя графических процессоров ATI. Решение о покупке ATI было встречено в штыки некоторыми инженерами внутри компании, которые считали, что AMD должна была купить NVIDIA, а не ATI. Они считали, что основатель и генеральный директор NVIDIA, Хуанг, имеет долгосрочные перспективы и вложения в него были бы лучшим решением для будущего компании. Однако, Хуанг отказался продавать NVIDIA, если его не сделают генеральным директором совместного предприятия.

Сегодня NVIDIA является лидером рынка и имеет большую рыночную стоимость, превышающую суммарную стоимость AMD и Intel. Это связано с успехом компании в области вычислений на GPU и ее популярностью среди предприятий, работающих с искусственным интеллектом.