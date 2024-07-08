Intel планирует добавить модернизированный NPU (процессор искусственного интеллекта) в свои процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК и ноутбуков

Intel планирует добавить модернизированный NPU в свои процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК и ноутбуков. Это обновление может привести к увеличению размера матрицы чипов Arrow Lake на 2,8 мм. Выделенный NPU будет присутствовать в процессорах Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX. Размер упаковки останется прежним, так что процессоры не потребуют смены сокетов. Однако, производители материнских плат должны будут включить режим быстрого напряжения (FVM) на шинах VccSA, чтобы обеспечить совместимость с NPU.

реклама

Сейчас единственным чипмейкером, предлагающим процессоры с выделенным NPU, является AMD с его чипами Ryzen 8000G Hawk Point для платформы AM5. Ожидается, что Intel введет сопоставимые ускорители NPU / AI в свои новые процессоры Arrow Lake Refresh. Модернизированный NPU может повысить производительность и возможности таких процессоров, позволяя им эффективно выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом.





Пока рано говорить об обновлении Arrow Lake, так как процессоры первого поколения Arrow Lake еще не выпущены. Информация об обновлении Arrow Lake основана на утечках и слухах. Чтобы узнать больше о планах Intel, придется подождать официального анонса компании.