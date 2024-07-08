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ddr22
Обновленный процессор Intel Arrow Lake может содержать модернизированный NPU
Intel планирует добавить модернизированный NPU (процессор искусственного интеллекта) в свои процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК и ноутбуков

Intel планирует добавить модернизированный NPU в свои процессоры Arrow Lake Refresh для настольных ПК и ноутбуков. Это обновление может привести к увеличению размера матрицы чипов Arrow Lake на 2,8 мм. Выделенный NPU будет присутствовать в процессорах Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX. Размер упаковки останется прежним, так что процессоры не потребуют смены сокетов. Однако, производители материнских плат должны будут включить режим быстрого напряжения (FVM) на шинах VccSA, чтобы обеспечить совместимость с NPU.

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Сейчас единственным чипмейкером, предлагающим процессоры с выделенным NPU, является AMD с его чипами Ryzen 8000G Hawk Point для платформы AM5. Ожидается, что Intel введет сопоставимые ускорители NPU / AI в свои новые процессоры Arrow Lake Refresh. Модернизированный NPU может повысить производительность и возможности таких процессоров, позволяя им эффективно выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом.


Пока рано говорить об обновлении Arrow Lake, так как процессоры первого поколения Arrow Lake еще не выпущены. Информация об обновлении Arrow Lake основана на утечках и слухах. Чтобы узнать больше о планах Intel, придется подождать официального анонса компании.

#intel arrow lake
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Настольные Intel Arrow Lake-S не получат NPU, его могут добавить в обновлённом семействе Refresh
Intel Arrow Lake на 20% быстрее в однопоточном режиме по сравнению с 14900KS в бенчмарке CPU-Z
В Intel Arrow Lake ожидается изменение расположения P- и E-ядер относительно кольцевой шины
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