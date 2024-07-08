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ddr22
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
Моддинг-группа Team Luminescent, похоже, работает над неофициальными декомпилированными портами Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК

Команда выложила в X самую большую новость в истории своего мода Brilliant Diamond и Shining Pearl. В сети появилось видео, демонстрирующее загрузку Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl. По словам команды мододелов, игры не только загружаются, но и можно зайти в главное меню. Возможно, сейчас это выглядит не слишком красиво, но со временем это будет лучшая база для фангеймов/ромхаков, написала команда на сайте X.

Поскольку Nintendo печально известна тем, что удаляет фанатские проекты, эмуляторы, ROM-хаки и прочее, команда будет применять юридические меры защиты, чтобы гарантировать, что проект не будет удален. Таким образом, в проект не будут включены никакие ресурсы игры, а для создания неофициальных портов на ПК пользователям потребуется легальный рип ромов Brilliant Diamond и Shining Pearl. Как отмечает команда, пользователи могут использовать только созданные активы или активы из игры.

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Интересно, что после завершения работы эти неофициальные "родные" порты будут обладать значительно более высокой производительностью по сравнению с запуском этих игр через эмулятор. Кроме того, они будут работать на 100% нативно на любой платформе, на которую вы экспортируете. Это означает *экспоненциально* лучшую производительность по сравнению с запуском через эмулятор. Не говоря уже о том, что вставка активов будет намного проще, чем сейчас при использовании romhack.

Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl были выпущены в 2021 году для Nintendo Switch. Обе версии являются ремейками Pokemon Diamond и Pearl 2006 года для Nintendo DS.

#pokemon brilliant diamond
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