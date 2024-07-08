Вышел бенчмарк трассировки лучей Basemark "Breaking Limit"
Компания Basemark выпустила новый бенчмарк для трассировки лучей под названием Breaking Limit. Бенчмарк позволяет оценить производительность графических процессоров (GPU) на устройствах, таких как ПК с GPU NVIDIA, AMD и Intel. NVIDIA продолжает лидировать в бенчмарке Basemark Breaking Limit Ray-Tracing, в то время как AMD превосходит Ampere RT по производительности. Breaking Limit - это кроссплатформенный бенчмарк, который поддерживает широкий спектр высококлассного GPU оборудования и может быть протестирован на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Бенчмарк имеет два режима: стандартный и Ultra, ориентированный на high-end GPU на настольных ПК. Breaking Limit поддерживает технологии FSR (AMD FidelityFX Super Resolution) и DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling), а также совместим с API DirectX 12 и Vulkan.
Breaking Limit предлагает две различные рабочие нагрузки: Breaking Limit и Breaking Limit Ultra. Breaking Limit предназначен для сравнения мобильных устройств, ноутбуков и ПК с графическими процессорами, поддерживающими трассировку лучей. Breaking Limit Ultra представляет собой требовательную рабочую нагрузку, специально разработанную для высококлассных ПК с настольными графическими процессорами. В ней также включены тесты производительности известных методов ИИ: FSR (FidelityFX Super Resolution) и DLSS (Deep Learning Super Sampling).
Бенчмарк Breaking Limit можно загрузить бесплатно и протестировать на собственном оборудовании. Некоторые исследователи уже провели свои тесты и получили интересные результаты. Оказалось, что APU с Vulkan показывает наилучший результат в каждом бенчмарке, однако при использовании API DirectX 12 производительность возрастает еще больше. DLSS2 продемонстрировал более высокую производительность и качество по сравнению с FSR2.
В будущем планируется добавление frame-gen и поддержки XeSS в бенчмарк, что, безусловно, привлечет еще больше внимания. В целом, Basemark Breaking Limit предлагает разнообразные возможности для тестирования и оценки производительности GPU на различных устройствах, а также сравнение различных технологий трассировки лучей и методов повышения уровня ИИ.
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