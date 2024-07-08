Компания Basemark выпустила новый бенчмарк для трассировки лучей под названием Breaking Limit. Бенчмарк позволяет оценить производительность графических процессоров (GPU) на устройствах, таких как ПК с GPU NVIDIA, AMD и Intel. NVIDIA продолжает лидировать в бенчмарке Basemark Breaking Limit Ray-Tracing, в то время как AMD превосходит Ampere RT по производительности. Breaking Limit - это кроссплатформенный бенчмарк, который поддерживает широкий спектр высококлассного GPU оборудования и может быть протестирован на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Бенчмарк имеет два режима: стандартный и Ultra, ориентированный на high-end GPU на настольных ПК. Breaking Limit поддерживает технологии FSR (AMD FidelityFX Super Resolution) и DLSS (NVIDIA Deep Learning Super Sampling), а также совместим с API DirectX 12 и Vulkan.

Breaking Limit предлагает две различные рабочие нагрузки: Breaking Limit и Breaking Limit Ultra. Breaking Limit предназначен для сравнения мобильных устройств, ноутбуков и ПК с графическими процессорами, поддерживающими трассировку лучей. Breaking Limit Ultra представляет собой требовательную рабочую нагрузку, специально разработанную для высококлассных ПК с настольными графическими процессорами. В ней также включены тесты производительности известных методов ИИ: FSR (FidelityFX Super Resolution) и DLSS (Deep Learning Super Sampling).





Бенчмарк Breaking Limit можно загрузить бесплатно и протестировать на собственном оборудовании. Некоторые исследователи уже провели свои тесты и получили интересные результаты. Оказалось, что APU с Vulkan показывает наилучший результат в каждом бенчмарке, однако при использовании API DirectX 12 производительность возрастает еще больше. DLSS2 продемонстрировал более высокую производительность и качество по сравнению с FSR2.





В будущем планируется добавление frame-gen и поддержки XeSS в бенчмарк, что, безусловно, привлечет еще больше внимания. В целом, Basemark Breaking Limit предлагает разнообразные возможности для тестирования и оценки производительности GPU на различных устройствах, а также сравнение различных технологий трассировки лучей и методов повышения уровня ИИ.