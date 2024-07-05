Процессоры Intel Arrow Lake для настольных ПК могут стать переломным моментом, если верить этим бенчмаркам.

Утечка информации о процессорах Intel Arrow Lake для настольных компьютеров показывает, что они могут обладать на 20% более высокой однопоточной производительностью по сравнению с чипом 14900KS. В опубликованном бенчмарке, полученном от участника форума, представлено изображение процессора Intel Arrow Lake Desktop, работающего на новой материнской плате Z890. Хотя неизвестно, какая именно модель и тактовая частота у чипа, результаты показывают резкий прирост производительности в однопоточном режиме.

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Сравнивая одноядерную производительность с Intel Core i9-14900KS, который сейчас является самым быстрым чипом, тест показывает превосходство процессора Intel Arrow Lake на 20%.

В отношении многопоточной производительности, предполагается, что процессор Intel Arrow Lake является преемником Core i5 и может быть назван Core Ultra 5. Хотя результат немного ниже, чем у чипов Core i7-14700K и Core i7-13700K, процессор Arrow Lake все равно быстрее чем Core i5-14600K на примерно 30%, что соответствует предполагаемому приросту эффективности в многопоточном тесте CPU-z.

Intel Arrow Lake-S получат измененную компоновку матрицы и прирост в IPC (инструкций в секунду) на 14%, по сравнению с предыдущим поколением Lion Cove. Возможно, увеличение тактовой частоты также способствует высоким показателям производительности в однопоточном и многопоточном режимах.