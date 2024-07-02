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ddr22
Обнаружены видеокарты Intel Arc Battlemage X2 и X3: до 448 EU и 256-битный интерфейс шины
Intel Arc Battlemage X2 и X3 - графические карты от компании Intel, которые обнаружены с 56 ядрами Xe2 и 256-битным интерфейсом шины.

Intel готовит новые видеокарты Arc Battlemage X2 и X3 с кодовыми именами X2 и X3. Они оснащены 56 ядрами Xe2 и имеют 256-битный интерфейс шины. Информация о новых видеокартах поступила от компаний nbd.ltd и Volza, которые регистрируют данные о перевозках и таможенных операциях. В список Churchill Falls добавлена отмененная SKU, основанная на чипе BMG-G10. 

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Вторая SKU является загадкой, но возможно, в ней используется матрица BMG-G21. Графический процессор BMG-G31 также был представлен несколько времени назад. Видеокарты Intel Arc Battlemage обещают увеличение производительности до 50% по сравнению с чипами Alchemist, новый движок трассировки лучей и поддержку VVC. Ожидается, что они будут доступны в конце этого года.

Видеокарта Intel Arc Battlemage X3 оснащена графическим процессором BMG-G10 и 448 EU или 28 ядрами Xe2. У нее также есть 8-слойная печатная плата с 256-битным шинным интерфейсом и 16 ГБ памяти GDDR6(x). SKU Intel Arc Battlemage X2 остается загадкой в отношении установленного GPU.

Предполагается, что новые видеокарты Intel Arc Battlemage будут иметь некоторые новые функции, включая улучшенную производительность, поддержку трассировки лучей и поддержку VVC. Они также обещают улучшения в плане программного обеспечения и драйверов. Видеокарты будут доступны в конце этого года.

#intel arc battlemage
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Графические процессоры Intel Arc Battlemage имеют до 24 ядер Xe и 12 ГБ видеопамяти
Intel может отложить или даже полностью отменить выпуск продуктов Battlemage
Дебют видеокарт Intel Arc Battlemage состоится в ноябре
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