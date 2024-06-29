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ddr22
Huawei тестирует новые ядра TaiShan, которые могут работать на 175% быстрее, чем Cortex-A510
По слухам, компания Huawei тестирует новые ядра под названием TaiShan, которые обладают высокой эффективностью и работают на 175% быстрее, чем ядра Cortex-A510 в чипсете Kirin 9000S

Huawei, по слухам, тестирует новые ядра TaiShan, которые значительно превосходят в производительности Cortex-A510 в процессоре Kirin 9000S. Изображения новых ядер TaiShan были опубликованы сайтом X и показывают оригинальный дизайн. Компания Huawei ранее использовала более медленные версии TaiShan в своих устройствах серии Mate 60, но слухи говорят о значительном прогрессе в разработке энергоэффективных ядер TaiShan, которые демонстрируют выдающиеся результаты производительности.

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По слухам, новые неназванные ядра TaiShan могут набрать 350 баллов в режиме низкого энергопотребления в тесте Geekbench 5, что значительно превышает результаты Cortex-A510 в Kirin 9000S. Ожидается, что эти улучшенные ядра будут использоваться в мобильных устройствах Huawei, поскольку компания активно работает над повышением энергоэффективности своих чипсетов.

Появление новых ядер TaiShan может быть связано с разработкой нового процессора Kirin 9100, который, по слухам, будет использоваться в грядущей флагманской серии Mate 70. Кроме того, Huawei может использовать эти ядра и для конкуренции с линейкой Apple Silicon. Согласно слухам, Apple разрабатывает новый "чип Kirin PC", который должен обеспечить сопоставимую производительность с процессорами M3. 


Новые малые ядра TaiShan, похоже, имеют аналогичный стиль и низкое энергопотребление, как у малых ядер Apple. При этом они достигают высокой производительности, оставаясь энергоэффективными. Точных сведений о планах Huawei по использованию этих ядер пока нет.

#taishan
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