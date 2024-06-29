Компания Capcom выпустила новое обновление Dragon's Dogma 2 для всех платформ, добавив новые графические режимы на PS5 и Xbox Series X|S

Новый патч для хитовой игры доступен уже сейчас и, помимо новых графических режимов на консолях, включает корректировки и дополнения для хранилища, а также множество исправлений. На консолях PS5 и Xbox обновление также включает новую опцию 120 Гц, которую можно включить или отключить. Кроме того, патч призван решить проблемы, связанные с перегрузкой процессора в некоторых случаях.

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Dragon's Dogma 2 уже доступна по всему миру для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра была выпущена в марте этого года, и, как сообщалось в прошлом месяце, с момента выпуска было продано более 3 миллионов копий игры.

Хотя это и не Souls-подобная игра, вам часто придется долго блуждать по дорогам, чтобы добраться до цели. Кроме того, чем больше вы сражаетесь с монстрами, тем больше накапливаете так называемый счетчик потерь. Этот счетчик постепенно уменьшает максимальное количество здоровья, которое вы можете восстановить с помощью расходных материалов или магических способностей, а восстановить его можно только во время отдыха в трактире или кемпинге. Последний будет вашим единственным вариантом отдыха в дикой местности, если, конечно, поблизости есть кемпинг. В противном случае вы будете вынуждены идти вперед и справляться с уменьшением здоровья как можно лучше.

Другим главным достоинством Dragon's Dogma 2, как и у предшественницы, является боевая система. Прежде всего, в нее очень приятно и весело играть благодаря достойному похвалы сочетанию анимации, звука и эффектов заклинаний. Способности каждого призвания также обеспечивают отличное чувство классовой индивидуальности, позволяя использовать множество различных игровых стилей.