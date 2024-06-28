Эта функция, отражающая формат ленты социальных сетей, была представлена в 2021 году для мобильных устройств и в 2022 году для компьютеров

Компания Google решила отказаться от функции непрерывной прокрутки результатов поиска, которая была представлена в 2021 году для мобильных устройств и в 2022 году для компьютеров. Этот формат отображения результатов был схож с лентами социальных сетей, где пользователь мог бесконечно скроллить страницу, чтобы просмотреть больше контента. Однако Google пришла к выводу, что классический метод, позволяющий переходить с одной страницы на другую, для удобств пользователей.

Причиной отказа от непрерывной прокрутки стала необходимость удовлетворения потребностей пользователей. Хотя иногда новые идеи и изменения могут быть полезными, в данном случае формат ленты социальных сетей в результаты поиска не сработал. Бесконечная прокрутка позволяла просматривать несколько страниц с результатами, но многие пользователи скучали по старой системе, где они могли делать паузы и оценить информацию, прежде чем переходить к следующей странице.



Таким образом, Google решил вернуться к старому формату, который будет доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. При поиске на компьютерах пользователи смогут выбрать опцию "Далее" внизу страницы, а на мобильных устройствах будет доступна опция "Больше результатов".



Это изменение влияет на способ, которым пользователи взаимодействуют с результатами поиска, но Google уверяет, что новый формат позволит более быстро и точно представлять результаты поиска без лишней нагрузки информацией, которая не была запрошена. Однако остается непонятным, каким образом пользователи примут возвращение страниц. Некоторые пользователи могут испытывать ностальгическую тягу к старому формату, в то время как другие приветствуют изменения, которые облегчают поиск информации.