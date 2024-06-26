Технические различия между PlayStation и Xbox в настоящее время незначительны, и единая платформа сделала бы игры лучше

По словам бывшего главы PlayStation, технические различия между консолями PlayStation и Xbox сегодня настолько незначительны, что одна стандартная домашняя консоль принесла бы играм больше пользы, чем нынешняя война платформ между Sony и Microsoft.

Выступая на конференции IGN Live 2024, посвященной тому, где мы будем играть в игры в будущем, бывший глава PlayStation Шон Лейден прокомментировал войну платформ между Sony и Microsoft, заявив, что если бы мы убрали ее с дороги и создали одну стандартную домашнюю консоль, игры стали бы лучше. В настоящее время технические различия между PlayStation и Xbox незначительны, поскольку обе консоли используют одно и то же оборудование AMD.



"Xbox, PlayStation, high-end PC - все это почти на том уровне, когда при прочих равных условиях они практически одинаковы. Мы были бы в лучшем мире, если бы смогли прийти к единому стандарту технологии домашних консолей, чтобы объединиться и покончить с этой войной платформ".



Бывший глава PlayStation также прокомментировал ситуацию на рынке консолей, который в настоящее время испытывает трудности, но, по словам Лейдена, в этом нет ничего нового. Ни в одном из предыдущих поколений консолей глобальная установочная база не превышала 250 миллионов, исключением стала лишь эпоха Wii, поскольку некоторые программы, такие как Wii Fit, привлекали аудиторию, которая обычно не играет в игры. Такие показатели были явно неустойчивыми, и установочная база вернулась к 250 миллионам, которые были у всех остальных поколений. Кроме того, рост доходов во время пандемии произошел не за счет новых людей, пришедших в мир консольных игр.



Еще в апреле известный по утечкам про AMD Kepler специалист рассказал о том, что все производители аппаратного обеспечения пришли к очень похожим дизайнам, и поэтому между CPU и GPU разных производителей практически нет разницы, а оптимизация под одного производителя, по сути, распространяется на всех остальных. С учетом того, что Microsoft открыла возможность выпускать некоторые свои игры для консолей PlayStation и Nintendo, остается только гадать, действительно ли война платформ когда-нибудь сойдет на нет, хотя Nintendo вряд ли уйдет с рынка аппаратного обеспечения в ближайшее время, учитывая, насколько успешными остаются ее системы.