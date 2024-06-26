27″ быстрая VA-панель с частотой обновления 280 Гц и кривой 1500R.

AOC нацелилась на киберспортсменов, выпустив новый игровой монитор C27G4ZXE с частотой обновления 280 Гц и изогнутой диагональю в 27 дюймов.

Входящий в новую игровую линейку G4, которую представили в этом году, новый монитор C27G4ZXE отличается угловатым дизайном, вдохновленным "истребителями-невидимками", кривизной 1500R и впечатляющей частотой обновления 280 Гц, что делает его идеальным выбором для геймеров, наслаждающихся самыми разными играми.

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Изогнутый экран имитирует естественную кривизну человеческого глаза, обеспечивая более комфортный и увлекательный просмотр во время длительных игровых сессий. Погружаясь в кабину гоночного симулятора или исследуя огромные открытые миры, изогнутый экран C27G4ZXE заставляет геймеров глубже погрузиться в происходящее.

Благодаря частоте обновления 280 Гц AOC GAMING C27G4ZXE обеспечивает плавный игровой процесс, давая геймерам конкурентное преимущество. При максимальных настройках пиксельного овердрайва монитор может достигать времени отклика GtG до 1 мс, что позволяет свести к минимуму появление призраков и размытость движений. C27G4ZXE оснащен улучшенным режимом MBR (Motion Blur Reduction) с использованием стробирующей подсветки, делающей переходы пикселей неразличимыми и сокращающей время отклика движущегося изображения (MPRT) до 0,3 мс, что обеспечивает практически полное отсутствие размытости изображения.

Разрешение Full HD (1920x1080) монитора AOC GAMING C27G4ZXE - это идеальный баланс между четкостью изображения и производительностью. Такое разрешение позволяет даже средним графическим процессорам достигать впечатляющей частоты обновления 280 Гц в большинстве игр.



Монитор C27G4ZXE оснащен высококонтрастной панелью Fast VA с коэффициентом контрастности 4000:1, обеспечивающей глубокий черный цвет и яркие цвета. В сочетании с поддержкой HDR10 монитор может отображать широкий диапазон уровней яркости и цвета, выявляя сложные детали как в темных, так и в ярких сценах, что еще больше усиливает погружение в игровой мир.



Для устранения разрывов и заиканий экрана AOC GAMING C27G4ZXE поддерживает технологию Adaptive-Sync, синхронизирующую частоту обновления монитора с производительностью графического процессора для плавного и плавного игрового процесса.

AOC GAMING C27G4ZXE будет доступен с июля 2024 года с 3-летней гарантией по цене от 25000 рублей.