Kingston FURY Renegade RGB Limited Edition выпускается только в одном объеме - 48 ГБ.

Kingston официально представила комплекты памяти FURY Renegade RGB Limited Edition DDR5. Дизайн модулей включает в себя двухцветный литой металлический кожух над алюминиевыми теплораспределителями, которые накрыты рассеивателями для RGB-светодиодов.

Модули оснащены 19-пресетным контроллером подсветки. Управление подсветкой осуществляется с помощью фирменного программного обеспечения FURY CTRL. Kingston утверждает, что дизайн этих модулей вдохновлен гоночными автомобилями.

Kingston FURY Renegade RGB Limited Edition выпускается только в одном объеме - 48 ГБ (2х 24 ГБ комплект), и только в одном варианте скорости - DDR5-8000, с таймингами CL36-48-48 и напряжением DRAM 1,45 В. Модуль также включает профили для DDR5-7200 и DDR5-6400, с более жесткими таймингами.

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Модули оснащены профилем Intel XMP 3.0 SPD, который обеспечивает заявленные скорости на платформах Intel. Kingston провела тщательное тестирование модулей на новейших платформах Intel, таких как 14-е поколение Core "Raptor Lake Refresh", на предмет совместимости с заявленными скоростями XMP. Компания не раскрыла цены.

