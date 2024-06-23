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ddr22
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
Согласно утечке информации, Galaxy S25 Ultra от Samsung получит значительное обновление фотосъемки благодаря двум новым 50-мегапиксельным камерам

Следующая версия смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra предоставит значительные улучшения в фотосъемке благодаря двум новым камерам с разрешением 50 мегапикселей, согласно утечкам информации. Улучшения затронут как ультраширокоугольную камеру, так и телеобъектив. Ультраширокоугольный объектив будет оснащен новым сенсором разрешением 50 МП, который обеспечит поддержку высокого разрешения. Телеобъектив также получит существенное увеличение разрешения до 50 МП.
Несмотря на обновление аппаратной части камеры, разрабатываются также алгоритмы, расширяющие возможности камеры и повышающие качество изображений. Например, алгоритм камеры Galaxy S24 Ultra успешно улучшил качество изображений и стабилизацию камеры. Ожидается, что Samsung продолжит совершенствование алгоритмов для улучшения качества снимков.

Также слухи указывают на то, что Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, и это может привести к увеличению цены из-за использования мощного чипсета и акцента на интеграцию искусственного интеллекта.

Ожидается, что модели S25 и S25 Plus не претерпят значительных изменений по сравнению с предыдущими версиями и будут оснащены ультразумом 12 МП и телеобъективом 10 МП.


#galaxy s25 ultra
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