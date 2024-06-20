Ранние бенчмарки показывают 25-процентный прирост производительности сопроцессора Neural Engine в iPhone 15 Pro Max.

iOS 17 не смогла в полной мере использовать преимущества чипа A17 Pro в моделях iPhone 15 Pro и оставалась неизменной до тех пор, пока компания не анонсировала iOS 18. Оказалось, что нейронный движок в iPhone 15 Pro Max работает на 25 процентов быстрее, чем раньше, что станет серьезным подспорьем в решении задач машинного обучения или Apple Intelligence.

По данным INIYSA, результат Geekbench для Core ML Neural Engine Inference Score на iPhone 15 Pro Max составлял 6 000 при работе под управлением iOS 17.4.1. Однако после обновления устройства до первой бета-версии iOS 18 показатель заметно подскочил до 7 816. Как видно, этот показатель на 25 процентов выше, чем у iPhone 15 Pro Max под управлением доступной сейчас iOS 17.4.1. Компания могла бы не раскрывать возможности A17 Pro, так как это было бы излишеством для функций, присутствующих в iOS 17.



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Компания также ожидает увеличения производительности нейронного движка для iPhone 15 Pro, предназначенного для работы с различными моделями машинного обучения. Это и незначительный 2-процентный прирост в MobibleNet v3, и 66-процентный прирост для модели ALBERT, и огромный 700-процентный прирост производительности SSD MobileVit v2. Удивительно видеть, как в A17 Pro разместили разогнанный нейронный движок, пока компания ждала выхода iOS 18 и Apple Intelligence, чтобы использовать его истинный потенциал.









Следующее поколение iPhone 16 Pro будет оснащено чипом A18 Pro, который принесет еще больше улучшений, включая еще более мощный нейронный движок. iOS 18 сейчас находится на стадии бета-тестирования, и последующие бета-версии могут еще больше оптимизировать производительность.