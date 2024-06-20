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ddr22
В HarmonyOS NEXT будет удален связанный с Linux и Android исходный код
HarmonyOS NEXT от Huawei, по слухам, удалит весь исходный код, так или иначе связанный с США, включая Linux и Android.

Помимо того, что Huawei представит флагманскую серию смартфонов Mate 70 в конце года, она собирается выпустить HarmonyOS NEXT, свою собственную операционную систему, которая даст бывшему китайскому гиганту свободу избавиться от Android Google и нависшей угрозы США. Однако, чтобы разорвать любую связь с иностранными организациями, Huawei, как говорят, удалит весь исходный код из HarmonyOS NEXT, включая Linux и Android.

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Представление HarmonyOS NEXT может состояться в третьем квартале, и @olalatech1 упомянул на X, что Huawei, как ожидается, достигнет своего настоящего независимого статуса, выпустив свою собственную операционную систему, удалив исходный код Linux и Android. Хотя это и агрессивный шаг по отношению к США, конечная цель заключается в том, чтобы в HarmonyOS NEXT не было американского кода, что США могут использовать для запрета в будущем, потенциально позволяя Huawei вывести свою операционную систему за пределы Китая.

Одним из существенных преимуществ использования HarmonyOS NEXT на смартфонах Huawei с чипсетами Kirin является то, что платформа использует память в три раза эффективнее по сравнению с Android. Если предположить, что компания планирует представить в своих смартфонах высокого класса возможности искусственного интеллекта, то, вероятно, этого можно добиться за счет использования меньшего объема оперативной памяти по сравнению с тем, что приходится делать производителям телефонов на Android. Однако рост популярности любой операционной системы зависит от ее библиотеки приложений.

Huawei, скорее всего, понимает это, поэтому, согласно нашему предыдущему отчету, компания планирует установить на HarmonyOS NEXT 4 000 приложений. В конечном итоге китайская технологическая компания увеличит количество приложений до 50 000, закрепив за HarmonyOS NEXT место третьей мобильной платформы наряду с Android и iOS. Первоначально операционную систему планируется выпустить в Китае, а в случае успеха Huawei распространит ее на другие регионы, угрожая рыночной доле Google и Apple.

#harmonyos
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