Живые Земли, основной локации игры, представляют собой экзотическое и опасное место, где контраст между различными биомами создает ощущение путешествия по разным частям мира

Арт-директор Obsidian Entertainment Мэтт Хансен рассказал о выборе яркого и красочного стиля в игре Avowed. В интервью он объяснил, что он сам является поклонником фэнтезийных игр и предпочитает яркие миры. Обычно фэнтези-игры выбирают темные и мрачные палитры, чтобы вызвать ностальгию, но он решил отойти от этого и использовать полноценную цветовую гамму. Он считает, что бои выглядят более интересно, когда они представлены в ярких цветах.

Он также отметил, что мир сам по себе является прекрасной палитрой, и можно черпать вдохновение из его разнообразия. В Avowed будет представлены Живые земли, экзотическое и опасное место, где будут присутствовать яркие враги, например, лягушки с ядовитыми дротиками. Однако в игре также будут места с более приглушенной палитрой, чтобы создать контраст визуального стиля.



Мэтт Хансен отметил, что люди воспринимают мир через контрасты. Если игра представляет собой переход от мрачного болота к яркой пустыне, то это дает ощущение путешествия по разным биомам. Живые земли - это единый континент, но игрокам будет представлено ощущение путешествия по всей планете.



Кроме того, недавно было объявлено, что в игре появится опциональный вид камеры от третьего лица, рядом с уже подтвержденным видом от первого лица, и настройка персонажа. Дата выхода игры первоначально называлась 12 ноября, но была изменена. Avowed будет доступна на ПК и консолях Xbox Series S|X, а также будет запущена в рамках подписки Game Pass.