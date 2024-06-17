HX 370 оснащен 12-ядерным/24-поточным ядром, основанным на комбинации четырех ядер "Zen 5" и восьми ядер "Zen 5c".

Топовый процессор AMD Ryzen AI 9 300 серии "Strix Point", Ryzen AI 9 HX 370, как ожидается, покажет 20% прирост производительности как процессора, так и интегрированной графики по сравнению с предшественником Ryzen 9 8945HS "Hawk Point", согласно утечке от Golden Pig Upgrade. HX 370 оснащен 12-ядерным/24-поточным ядром, основанным на комбинации четырех ядер "Zen 5" и восьми ядер "Zen 5c". Однопоточная производительность увеличивается за счет повышения IPC поколения микроархитектуры "Zen 5", а также за счет более высоких тактовых частот; многопоточная производительность увеличивается за счет большего количества ядер. Этот прирост производительности не является линейно масштабируемым с увеличением количества ядер на 50 %. На "Hawk Point" все восемь ядер поколения "Zen 4", способные разгоняться до высоких частот, а два из них отмечены как предпочтительные ядра CPPC, способные разгоняться до самых высоких частот. В Strix Point, однако, только четыре ядра основаны на архитектуре "Zen 5" и способны разгоняться до высоких частот, а остальные восемь - это "Zen 5c", которые разгоняются не так сильно. Хотя IPC "Zen 5c" идентичен "Zen 5", тот факт, что он не так сильно разгоняется, означает, что прирост многопоточной производительности поколения за счет увеличения количества ядер составит около 20%.

В Golden Pig Upgrade говорят о том, что результат Cinebench R23 nT превышает 20000 баллов, а "Hawk Point" набирает около 16000 баллов.

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С графикой дела обстоят интереснее. Новый iGPU RDNA 3.5 в "Strix Point" оснащен 16 вычислительными блоками (CU), по сравнению с 12 CU в "Hawk Point". Эти 16 CU дают 1024 потоковых процессора, что на 33 % больше, чем 768 потоковых процессоров у "Hawk Point", но кроме количества CU есть много других факторов, определяющих производительность графики, поэтому Golden Pig Upgrade ожидает 20 %-го улучшения графической производительности, что должно позволить новому iGPU обойти графику Intel Arc Xe-LPG в процессорах Core Ultra "Meteor Lake" как минимум на 20%. AMD в своем слайде анонса продукта заявила о 36-процентном превосходстве графической производительности над Arc Graphics iGPU процессора Core Ultra 9 185H.



Что касается NPU, то AMD уже заявила о производительности в 50 TOPS, что значительно выше 40 TOPS, необходимых для соответствия программе Copilot+ AI PC от Microsoft. Такая производительность NPU необходима Windows для запуска локальных сессий Copilot, что минимизирует обратную связь с облаком и повышает конфиденциальность.