Твердотельные накопители AORUS Gen5 14000 будут иметь различную емкость - 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Компания Gigabyte представила свой новейший твердотельный накопитель AORUS Gen5 14000, который обеспечивает скорость до 14 ГБ/с при емкости до 4 ТБ. Этот новый накопитель является самым быстрым из серии Gen5, которую производит Gigabyte.

Он оснащен контроллером Phison PS5026-E26 Gen5 и 232-слойной 3D TLC NAND флэш-памятью. Новые SSD AORUS Gen5 14000 соответствуют стандарту NVMe 2.0 и обеспечивают вдвое большую скорость по сравнению с самыми быстрыми SSD PCIe Gen4, которые имеют максимальную скорость около 7,4 ГБ/с.

Твердотельные накопители AORUS Gen5 14000 будут иметь различную емкость - 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Скорость чтения и записи варьируется для каждой модели. Например, накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает скорость чтения до 14 500 МБ/с и скорость записи до 12 700 МБ/с. Он также оснащен 4 ГБ памяти LPDDR4. Накопитель объемом 1 ТБ имеет скорость чтения 13 600 МБ/с и скорость записи 10 200 МБ/с, а объемом 4 ТБ - 14 100 МБ/с и 12 600 МБ/с соответственно.

В связи с высоким тепловыделением этих накопителей, Gigabyte рекомендует использовать специальный радиатор для охлаждения AORUS Gen5 14000 SSD, поскольку они могут нагреваться при пиковой нагрузке, как и большинство накопителей Gen5. О цене и доступности информации пока нет, но ожидается, что новые накопители будут выпущены в ближайшие пару месяцев.