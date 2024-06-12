Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone размером 7,9 дюйма с дизайном, схожим с Huawei Mate Xs 2.

Компания проводит внутренние испытания, чтобы гарантировать отсутствие складок и увеличить видимость экрана. В то время как Samsung, OnePlus и Google уже представили свои складные телефоны, Apple пока отстает от конкурентов в этой категории, и поэтому перед ней стоит задача догнать тенденцию и устранить проблему со складками на экране.





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Дизайн складного iPhone будет подобен Huawei Mate Xs 2, у которого дисплей оборачивается вокруг корпуса телефона, а не находится внутри. Это позволяет избежать образования складок и сохранить плавность работы устройства. Вероятно, Apple будет использовать шарнир Falcon Wing Hinge, который дает возможность развернуть панель наружу. Если это произойдет, то компания может вызвать большой интерес среди конкурентов, так как основная проблема складных устройств будет устранена.

До этого было сообщено о планах Apple выпустить гибридный складной ноутбук размером 20,3 дюйма, похожий на ThinkPad X1 Fold, в следующем году. Хотя информация о спецификациях складного iPhone ограничена, выход Apple на этот рынок может изменить динамику развития всего сегмента складных устройств.



