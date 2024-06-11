ИИ-серверы NVIDIA GB200 «Blackwell» в настоящее время находятся в производстве.

Компания NVIDIA планирует начать поставки своих ИИ-серверов нового поколения GB200 в следующем квартале. В настоящее время серверы Blackwell находятся в производстве и первые партии ожидаются в ближайшее время. Эти серверы на базе архитектуры GPU Blackwell привлекли огромный интерес и ожидается, что они принесут NVIDIA значительный доход. Однако их дороговизна является ограничением, поскольку удельная цена каждого сервера Blackwell будет в 10 раз выше, чем у традиционных серверов. Стоимость одного графического процессора Blackwell составит до 35 тысяч долларов, а цена серверов искусственного интеллекта может достигать 3 миллионов долларов.

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Источники сообщают, что компания NVIDIA планирует начать поставки небольших партий серверов GB200 в третьем-четвертом квартале 2024 года, а более крупные поставки запланированы на первый квартал 2025 года. В настоящее время некоторые партнеры, такие как Fii и Quanta, готовы доставить серверы Blackwell GB200 в этом квартале. Известно, что Meta уже приобрела продукты Blackwell, включая графические процессоры и серверы искусственного интеллекта, поэтому большая часть поставок возможно направляется именно к ним. Кроме того, такие компании как Microsoft и OpenAI также выразили интерес к продуктам Blackwell от NVIDIA.

Ожидается, что серверы GB200 станут новым "рывком" в цепочке поставок искусственного интеллекта и принесут NVIDIA значительные финансовые успехи. Архитектура GPU Blackwell обеспечивает высокую производительность и возможность обучения на миллиардах параметров. В частности, высокая конфигурация серверов NVL72 оснащена семьюдесятью двумя графическими процессорами Blackwell B200 AI. Ожидается, что эти серверы найдут применение в различных отраслях, где требуется обработка больших объемов данных и применение искусственного интеллекта.

Будет интересно наблюдать за экономическими успехами NVIDIA в ближайшие кварталы и то, как рынок реагирует на новые серверы Blackwell.