Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA начнет поставки ускорителей искусственного интеллекта Blackwell B200 в следующем квартале
ИИ-серверы NVIDIA GB200 «Blackwell» в настоящее время находятся в производстве.

Компания NVIDIA планирует начать поставки своих ИИ-серверов нового поколения GB200 в следующем квартале. В настоящее время серверы Blackwell находятся в производстве и первые партии ожидаются в ближайшее время. Эти серверы на базе архитектуры GPU Blackwell привлекли огромный интерес и ожидается, что они принесут NVIDIA значительный доход. Однако их дороговизна является ограничением, поскольку удельная цена каждого сервера Blackwell будет в 10 раз выше, чем у традиционных серверов. Стоимость одного графического процессора Blackwell составит до 35 тысяч долларов, а цена серверов искусственного интеллекта может достигать 3 миллионов долларов.

реклама

Источники сообщают, что компания NVIDIA планирует начать поставки небольших партий серверов GB200 в третьем-четвертом квартале 2024 года, а более крупные поставки запланированы на первый квартал 2025 года. В настоящее время некоторые партнеры, такие как Fii и Quanta, готовы доставить серверы Blackwell GB200 в этом квартале. Известно, что Meta уже приобрела продукты Blackwell, включая графические процессоры и серверы искусственного интеллекта, поэтому большая часть поставок возможно направляется именно к ним. Кроме того, такие компании как Microsoft и OpenAI также выразили интерес к продуктам Blackwell от NVIDIA.

Ожидается, что серверы GB200 станут новым "рывком" в цепочке поставок искусственного интеллекта и принесут NVIDIA значительные финансовые успехи. Архитектура GPU Blackwell обеспечивает высокую производительность и возможность обучения на миллиардах параметров. В частности, высокая конфигурация серверов NVL72 оснащена семьюдесятью двумя графическими процессорами Blackwell B200 AI. Ожидается, что эти серверы найдут применение в различных отраслях, где требуется обработка больших объемов данных и применение искусственного интеллекта.

Будет интересно наблюдать за экономическими успехами NVIDIA в ближайшие кварталы и то, как рынок реагирует на новые серверы Blackwell.

#nvidia
+
Написать комментарий (0)
На Newegg продавалась видеокарта GTX 1080 Ti всего за 1 доллар
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
Специалисты прогнозируют скорый взрыв пузыря ИИ — игроки на бирже делают ставки против Nvidia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
3
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
2
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
+
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
9
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Чехия готова подготовить 4 тысячи украинских военных в этом году
+
Вучич считает, что баланс между силами необходим на фоне грядущих в мире перемен
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
2
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
69
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
91
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
47
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
14
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
7
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1

Сейчас обсуждают

Пузо
05:28
Для "нормального" 5.0 нужны контроллеры, изготовленные по топовым техпроцессам, которые будут стоить как каменный мост, что выльется в кратное удорожание конечного продукта. Готов к этому? Какие прода...
Контроллер Phison E31T поспособствует распространению PCIe Gen5 накопителей в массовом сегменте
Евгений Шрайнер
05:27
Имхо будет развиваться, только сделают специализированные решения которые будут куда производительнее и эффективнее на ватт. И стоить будуюет на еденицу производительности куда дешевле, чем видеокарты...
Специалисты прогнозируют скорый взрыв пузыря ИИ — игроки на бирже делают ставки против Nvidia
Иван Журавлёв
04:59
Можно мне отца, который купил бы мне комп за 90к в свое время, а не хреначить на подработках пол года, а потом еще ползать по клоповникам вырывая комплектующие у студентов.
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Евгений Шрайнер
04:41
Ну электричество не все жрёт. Преступность, не будет так спалиться, налоги да обзора и куда больше отмывать. Главная причина это по сути частные деньги, а государства имеют монополию на производство д...
Студента из Узбекистана арестовали на 10 суток за продажу криптовалюты
Vladimir911
04:37
Можно и так оставить.
В Новосибирске застопорилось строительство нового моста через Обь, запуск отложен на 2025 год
Евгений Голованов
03:53
Сплавов в природе таких конечно нет.Их человек создаёт.
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
Валерий Агапов
03:49
Интересно, какой % чел. сами собирают? Вообще, много чего челы сами собирают.
Опубликованы ИИ-способности предстоящей операционной системы iOS 18 от Apple
glavhyilo
03:39
грэм это хер русофобский
Сенатор США: Нельзя допустить поражения Украины и отдать РФ ископаемые на $10-12 триллионов
Александр Дедок
03:23
На алишке часто так - цена за товар указана совсем низкая а доставка задрана до небес. По итогу цена не ниже
На Newegg продавалась видеокарта GTX 1080 Ti всего за 1 доллар
Валерий Агапов
03:22
а чем эта площадка хуже других? Вопрос "архиважный"
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем