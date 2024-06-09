Один из самых интересных — MEG 321URX QD-OLED, который, по утверждению компании, является первым в мире игровым монитором с искусственным интеллектом.

MSI представила новую линейку игровых мониторов с OLED и QD-OLED экранами на выставке Computex 2024. Одной из самых громких моделей является MEG 321URX QD-OLED, которая, по утверждению компании, является первым в мире игровым монитором с искусственным интеллектом.

MEG 321URX QD-OLED оснащен функцией AI Skysight, сканирующей мини-карту игры в режиме реального времени для обнаружения угроз игроку. Модель также имеет 31,5-дюймовую 4K QD-OLED-панель следующего поколения с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. На данной модели не указана сертификация HDR.

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MEG 321URX оснащен различными портами, включая DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, USB Type-C с возможностью зарядки USB PD мощностью 98 Вт, USB 2.0 Type-B, два USB 2.0 Type-A и разъем для наушников. Он также поддерживает KVM и имеет улучшенную систему охлаждения с использованием графеновой пленки.

Монитор поставляется с OLED Care 2.0, которая снижает вероятность выгорания OLED-экрана. Ожидается, что цена MEG 321URX составит 1700 долларов США, но дата начала продаж не уточняется. Другая модель, MPG 341CQPX QD-OLED, имеет размер 34,18 дюйма с разрешением 3440 x 1440 и кривизной 1800R. Она имеет ту же частоту обновления и время отклика, что и MEG 321URX. Поддерживает различные типы подключений и сертифицирована по стандартам DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000.

Этот монитор ожидается в продаже в США в июле и в Европе в августе по цене 1000 долларов США / 950 фунтов стерлингов / 1100 евро. MAG 321UP - еще одна модель с 31,5-дюймовым QD-OLED экраном, но с частотой обновления 165 Гц и без поддержки KVM и зарядки USB PD мощностью 15 Вт. Он также не имеет сертификации VESA ClearMR 9000, но сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400. Ожидается, что модель появится в продаже в июне по цене 900 долларов США.

Наконец, MAG 271QPX QD-OLED E2 - это модель размером 26,5 дюйма с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц. Монитор имеет те же возможности подключения и функции, что и MAG 321UP, но с сертификацией VESA ClearMR 13000. Он будет доступен для приобретения в этом месяце по цене 800 долларов США.