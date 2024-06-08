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ddr22
Новая плата расширения SSD Sabrent Apex X16 Rocket 5 AIC выдает скорость чтения до 56 ГБ/с
В общей сложности карта имеет 16 слотов M.2.

Возможно, вы уже слышали о новом решении для хранения данных от Apex под названием X21. Если нет, то знайте, что это огромная карта расширения, которая может вместить до 21 твердотельного накопителя (SSD) формата M.2. 

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Теперь же компания Apex также выпустила x16-версию этой карты и сейчас она находится на стадии позднего тестирования. На каждой стороне Apex X16 имеется по 8 слотов M.2, что дает в общей сложности 16 слотов M.2. Хотя эти две карты впечатляют своей скоростью и емкостью, Apex не останавливается на достигнутом.

В сети появилось несколько ранних фотографий и эталонных показателей Sabrent Apex X16 Rocket 5 Destroyer. Как вы можете видеть, эта новая карта пятого поколения (Gen 5) от Apex вмещает 16 SSD-накопителей Sabrent Rocket 5 емкостью 4 ТБ. Таким образом, ее максимальная емкость составляет 64 ТБ при использовании самых быстрых SSD Gen 5 на рынке.

Карта расширения использует один слот PCIe Gen 5 x16, что оставляет достаточно места для других карт или даже еще одной карты X16. Можно объединить несколько карт X16 или использовать их в паре с другими картами серии Apex, например Sabrent Apex X21 Destroyer, чтобы получить в общей сложности 168 ТБ.

Sabrent Apex X16 Rocket 5 AIC может достигать скоростей 56 ГБ/с при последовательном чтении и 54 ГБ/с при последовательной записи. В режиме 4K Random IOPS он может достигать 20 миллионов 4K Reads и 19 миллионов Write IOPS. Sabrent Apex X16 Rocket 5 будет доступен для заказа в ближайшее время.

#sabrent
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