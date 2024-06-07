Noctua сотрудничает с Seasonic и представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition с рейтингом 80 Plus Titanium.

Noctua объединилась с Seasonic для создания нового блока питания PRIME TX-1600 Noctua Edition с рейтингом 80 Plus Titanium.

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В нем используется вентилятор Noctua NF-A12x25, который должен обеспечить снижение уровня шума на 8-10 дБ, полупассивный режим работы, при котором вентилятор не раскручивается при нагрузке 50 %, сертификацию ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также полностью модульную конструкцию с кабелями в фирменных цветах Noctua.

Чтобы показать, что Noctua может делать не только компьютерное оборудование, компания также продемонстрировала винный кулер Kaelo, в котором используется 140-мм вентилятор NF-P14r с охлаждением на основе технологии TEC.

Он предназначен для встраивания в бары, столы, столешницы и другие поверхности и оснащен режимом усиления, который позволяет охлаждать бутылки на 3-4 градуса, и точным контролем температуры.

Винный холодильник Kaelo уже можно приобрести непосредственно у компании.



