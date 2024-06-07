Компания ENERMAX представила на выставке Computex 2024 несколько новых блоков питания, включая MaxTytan Digital 1650 W 80 Plus Titanium и Platimax 2400 W 80 Plus Platinum.

На выставке Computex 2024 компания ENERMAX представила несколько новых блоков питания. Все они выполнены в стандарте ATX 3.1 и оснащены кабелем 12V-2x6 мощностью 600 Вт, способны выдерживать до 235% мощности. Новые блоки питания будут иметь сертификаты 80 Plus Titanium, Platinum и Gold, а также различную мощность, достигающую до 2400 Вт.

Представителями компании были подчеркнуты особенности новых моделей. Революционная модель MaxTytan Digital 1650 W 80 Plus Titanium имеет полупассивную конструкцию и встроенный дисплей мощности на задней панели.

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Этот блок питания способен обеспечивать мощность 1650 Вт при эффективности 80 Plus Titanium и может достигать 2000 Вт при эффективности 80 Plus Gold.

Platimax 2400 W 80 Plus Platinum обеспечивает 2400 Вт непрерывной мощности, при этом сохраняя стандартную глубину 18 см, что позволяет устанавливать его в корпуса среднего размера. Он также имеет полностью модульную конструкцию и предлагает больше разъемов PCIe, 12V-2x6 и других.

Компания ENERMAX также представила новый блок питания Platimax D.F. Ultra 1600 Вт для систем класса рабочих станций. Он отличается компактной глубиной корпуса 14 см, но при этом выдает 1600 Вт выходной мощности. Также был представлен блок питания Platimax D.F. 12 - компактный 1000-ваттный блок питания с сертификатом 80 Plus Platinum и интерфейсом ATX 3.1.

REVOLUTION D.F. X PRO Splave edition - модель, разработанная в сотрудничестве с оверклокером Splave. Она оснащена эксклюзивной функцией разрядки VSB, позволяющей материнской плате мгновенно перезагрузиться в случае аварии и немедленно возобновить работу компьютера.

Ожидается, что все новые блоки питания ENERMAX появятся в продаже в ближайшие месяцы.



